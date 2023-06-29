Девушка зарабатывает десятки тысяч долларов за свои видео, где просто спит. В чем секрет уже миллионерши?

📷 Фото

Опубликовано: 29.06.2023 13:26 , Обновлено: 29.06.2023

"Я зарабатываю тысячи на том, что сплю перед камерой – жуткие фанаты надеются, что я сниму верхнюю одежду", - похвалилась американская стримерша Амурант (Amouranth). На самом деле, она ещё получает миллионы долларов каждый месяц на сайте для взрослых. Но ее самый простой источник дохода - это просто спать на камеру.

Известная стримерша в Twitch рассказала о потрясающей сумме, которую она зарабатывает в месяц только за счет сна. Амурант, ее настоящее имя Кейтлин Сирагуса, сейчас зарабатывает на сайте около 2 миллионов долларов в месяц.

Она добилась огромного успеха, проводя стримы в гидромассажных ваннах – просто нежась в джакузи, но именно засыпание является для нее самым легким источником дохода.

Выступая в популярном подкасте “Кофе со льдом”, она объяснила: “Мотивы зрителей в основном сексуальные. Они думают: “Что, если она прямо сейчас начнет снимать свой топ и забудет, что у нее стрим?” Она призналась, что некоторые из ее поклонников “действительно жуткие”, но это все равно легкие деньги.

Кейтлин рассказала, что у нее “невероятный талант” спать где угодно, независимо от того, что происходит. и когда ведущие спросили, сколько именно она зарабатывала за стрим, она ответила: “Если считать только на Twitch, то, вероятно, около пары тысяч долларов за каждый”.

“Но, если вы подсчитаете конверсии в OnlyFans, пока я сплю, то, возможно, около 10 000-15 000 долларов”, - поделилась бухгалтерией девушка. В общей сложности на OnlyFans Кейтлин, по ее же оценкам, заработала 33 миллиона долларов на своих пикантных выходках.

Это не единственный из причудливых способов зарабатывания денег, которые оказались чрезвычайно популярными среди подписчиков стримерши. Она также начала продавать свою воду из ванной, после того как пукала в ней.

До того, как стать всемирно известной стримершей, Кейтлин наряжалась в диснеевскую принцессу на дни рождения детей и зарабатывала по 200 долларов за праздник.