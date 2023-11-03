Мужчина с самым низким голосом покорил Интернет. Как он звучит?

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Опубликовано: 03.11.2023 09:09 , Обновлено: 03.11.2023

Хавьер Кастельянос Контрерас, мужчина из Гватемалы, стал обладателем самого глубокого голоса, который вы когда-либо слышали. Послушайте как он звучит.

Контрерас родился с многочисленными физическими и генетическими отклонениями вместе со своим братом-близнецом Родриго, который, к сожалению, умер в младенчестве.

Медики считают, что эти расстройства стали причиной не только его невероятно баритонного голоса, но и поразительного роста -2,15 метра.

Он и его семья стали знаменитыми, когда попали в репортаж телевизионных новостей, сделанный для программы Guatevision Sin Reservas.

На видео можно услышать, как диктор излагает небольшую справочную информацию о его состоянии: “Близнецы Родриго и Хавьер в Гватемале родились бы с серьезными физическими проблемами, которые привели бы к неконтролируемому росту всего их тела. Близнецы сталкивались со многими странными болезнями, но Родриго родился с большой грудной клеткой и умер, когда ему было полтора года. Тем временем Хавьер продолжает бороться за свою жизнь”.

Его мать объяснила, что оба брата родились с “неизвестным синдромом”, который означал, что они должны были столкнулись со многочисленными трудностями.

Всего через несколько месяцев после смерти брата у Контрераса появились симптомы, из-за которых его тело стало непропорционально большим и кости искривились.

Его отец объяснил это так: “Во всем мире нет подобных случаев. Было десять похожих случаев, но все же не одинаковых. Это делает ситуацию очень тяжелой”.

Однако, несмотря на то, что считалось, что Контрерас умрет в раннем детстве, вместо этого он бросил вызов обстоятельствам и смог жить со своими родителями.

Контрерас объяснил свои обязанности по дому: “Ну, здесь, дома, я накрываю на стол, убираю со стола, стираю всю одежду, складываю и глажу ее и, в конце концов, привожу в порядок. Я люблю свою маму. Я забочусь о своей бабушке”.

Его бабушка утверждает, что он “очень всесторонний и умный, и они заботятся друг о друге”.

Видеозапись этого интервью распространилась в Интернете, где люди сразу же были очарованы глубоким голосом Хавьера.

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