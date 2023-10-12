Мужчина проплыл 61 км на огромной тыкве. В Сети появилось видео

🎥 Видео

Опубликовано: 12.10.2023 10:30 , Обновлено: 12.10.2023

Мужчина из американского штата Миссури вырастил гигантскую тыкву, сделал из овоща плавательное средство и отправился покорять реку. Его мини-путешествие сняли на видео.

Странника зовут Стив Куэни, свою овощную “лодку” он сделал сам. Для этого ему понадобилась тыква весом в 548 кг и, по всей вероятности, терпение (и, возможно, лучшие друзья), чтобы вырезать в ней подходящее отверстие.

Чтобы проплыть 61,8 км из Канзас-Сити (штат Канзас) в город Наполеон (Миссури), стоя в тыкве на коленях, ему понадобилось 11 часов (!).

Оказывается, мужчину проделал всю эту работу для того, чтобы побить рекорд Гиннеса по “самой длинной поездке на тыквенной лодке”.

Стива сопровождали около 10 лодок из клуба Paddle KC Padding Club, в котором он тоже состоит. Они решили убедиться, что “делают что-то очень глупое и безопасное”. Экипаж помогал ему следить за темпом движения, чтобы он не плыл в темноте.

В организации утверждают, что он все таки побил рекорд. Теперь они должны представить в Книгу рекордов Гиннесса все собранные доказательства своего путешествия: свидетельства очевидцев, данные GPS, отметки времени, видеозаписи, фотографии и другие документы для проверки.

Кстати, предыдущий рекорд Гиннесса принадлежал жителю штата Небраска Дуейну Хансену. Он в 2022 году проплыл по реке Миссури 60,3 км на тыкве весом 846 кг.

В Сети тоже есть видео, как это было:

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