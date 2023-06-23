Мужчина почти 2 года бесплатно жил в шикарном отеле. Как ему удалось «сэкономить» 70 тыс. долларов?

Опубликовано: 23.06.2023 11:57 , Обновлено: 23.06.2023

В Индии мужчина прожил в пятизвездочном отеле почти два года, ни разу не заплатив за него. И нет, он не владелец апартаментов и не какой-нибудь сановник, а простой человек. К слову, лучше не повторять его подвиг, если не хотите отправится на еще одно длительное бесплатное пребывание, но на этот раз в чуть менее благоприятном окружении.

Этому мужчине удалось прожить в шикарном отеле рядом с аэропортом Дели 603 дня. Он зарегистрировался в нем 30 мая в 2019 году, забронировав проживание только на одну ночь, однако пробыл там до 22 января 2022 года, рассказали в издании Ladbible.

Однако в конце концов в отеле поняли, что мужчина ни разу не платил за проживание и связались с полицией. В итоге оказалось, что мужчина задолжал более пяти миллионов рупий, что составляет около 70 000 долларов.

Также мужчину обвиняют в том, что он вступил в сговор с персоналом, чтобы скрыть свои растущие счета. СМИ полагают, что тут также могло иметь место мошенничество с чужими счетами или замену одного счета на другой, чтобы гарантировать, что мужчина сможет продолжать оставаться там незамеченным.

Дело впервые передали в полицию 24 мая, но подробности только недавно начали появляться в местных СМИ.

Старший офицер полиции рассказал одному из местных новостных изданий, что «согласно правилам отеля, если гость задолжал отелю более 50 000 рупий, персонал должен сообщить об этом руководству и потребовать от гостя оплаты». Однако, по его словам, «этого сделано не было».

Если мужчину признают виновным, то ему грозит тюрьма.

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