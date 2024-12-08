«Восстал, как феникс» - Собор Парижской Богоматери торжественно открыли спустя 5 лет после пожара

🎥 Видео

Опубликовано: 08.12.2024 10:32 , Обновлено: 08.12.2024

Вечером 7 декабря в столице Франции состоялась торжественная церемония открытия собора Парижской Богоматери. Последние 5 лет в 860-летнем здании велась реконструкция, потребовавшаяся после разрушительного пожара 2019 года, в результате которого одна из главных архитектурных достопримечательностей французской столицы едва не рухнуло.

Кадры торжественной церемонии открытия собора на своей страничке в Х опубликовал президент Франции Эммануэль Макрон. Архиепископ Парижа Лоран Ульрих трижды ударил по воротам Нотр-Дама своим посохом, прежде чем символически открыть здание и начать торжественную церемонию.

На фасад отреставрированного здания спроецировали огромное слово “Merci”с переводом на разные языки, а среди почётных гостей, приглашённых на церемонию внутри собора, были пожарные, благодаря работе которых удалось сохранить шедевр готической архитектуры.

















Эммануэль Макрон в своей торжественной речи выразил благодарность от лица французского народа “всем тем, кто спас, помог и восстановил собор” - пожарным, реставраторам и спонсорам, жертвовавшим средства на восстановление собора со всего мира.

Собор Парижской Богоматери был тщательно отреставрирован: у него появился новый шпиль, рухнувший вместе с крышей во время пожара 2019 года, и ребристые своды, вернулись его аркбутаны и резные каменные горгульи, внутренняя отделка из белого камня и золота вновь засияла ярким блеском.

В ходе реставрации специалисты не только восстановили утраченные в пожаре части собора, но и очистили его стены от следов многовековой пыли и копоти, из-за чего он стал выглядеть значительно светлее, чем раньше, что не скрылось от взглядов парижан и гостей французской столицы.

По словам пользователей соцсетей, оценивших восстановленный Нотр-Дам-де-Пари изнутри и извне, “подобно фениксу, он восстал из пепла и сияет ослепительно-белым светом”.

Впрочем, реставрационные работы все еще не завершены: строительные леса до сих пор окружают восточную часть собора.

Кстати, на торжественную церемонию в Париж прибыло немало почетных гостей из-за рубежа: среди приглашённых были замечены избранный президент США Дональд Трамп, супруга его политического оппонента Джилл Байден, наследный принц Великобритании Уильям, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Украины Владимир Зеленский, президент Италии Серджо Маттарелла и другие политики.

Фото: AP Photo



