"Моя страсть" — Мужчина побил рекорд по набору текста на клавиатуре. Но не руками

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Опубликовано: 31.05.2024 09:35 , Обновлено: 31.05.2024

Житель Индии побил свой собственный мировой рекорд Гиннеса, набрав алфавит за 25,66 секунды, используя только клавиатуру и нос. В соцсети Х показали, как он это делает.

44-летний Винод Кумар Чаудхари из Индии впервые установил мировой рекорд Гиннеса по самому быстрому набору алфавита носом в 2023 году. Тогда ему это удалось за 27,8 секунды, а позже в том же году он снова побил рекорд со временем 26,73. секунды.

Часы тренировок не прошли даром и теперь индиец показывает результат в 25,66 секунды.

Правила рекорда требовали, чтобы Чаудхари набрал все 26 букв латинского алфавита на стандартной QWERTY-клавиатуре с пробелом между каждой буквой.

Это не все достижения Чаудхари. Мужчина также является рекордсменом по самому быстрому времени набора алфавита задом наперед (одной рукой) за 5,36 секунды, и по самому быстрому времени набора алфавита руками за спиной — 6,78 секунды.

«Моя профессия — печатать, поэтому я задумал сделать в ней рекорд, в котором останется и моя страсть, и мой заработок», — рассказал он Книге рекордов Гиннеса.

Ранее Telegraf.news писал о том, что одиннадцатилетний мальчик из Йорка (Англия) побил мировой рекорд Гиннесса, очистив четыре мандарина за одну минуту. Под видеозаписью достижения в Instagram многие пользователи высказали свое недоумение по этому поводу.

«Зачем использовать зубы?» — Мальчик побил рекорд Гиннеса, почистив 4 мандарина за минуту