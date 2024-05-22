"Зачем использовать зубы?" — Мальчик побил рекорд Гиннеса, почистив 4 мандарина за минуту
Одиннадцатилетний мальчик из Йорка (Англия) побил мировой рекорд Гиннесса, очистив четыре мандарина за одну минуту. Под видеозаписью достижения в Instagram многие пользователи высказали свое недоумение по этому поводу.
Цифровая радиостанция Absolute Radio попросила юных слушателей шоу “Завтрак с Дэйвом Берри” придумать новую категорию рекордов Гиннесса, которую можно было бы опробовать в прямом эфире, и был выбран рекорд по количеству очищенных мандаринов за одну минуту (для детей до 16 лет).
11-летнего Тейлора Кэмпа выбрали из множества претендентов, чтобы он стал первым, кто попробует новый рекорд.
Кэмп очистил почти восемь мандаринов во время своих тренировок, но во время официальных попыток в прямом эфире задача оказалась более сложной. С третьей попытки ему удалось достичь цели, указанной в Книге рекордов Гиннесса, - четыре мандарина.
Рекорд Кэмпа подтвердил официальный судья Марк Маккинли, и ведущий Дейв Берри присвоил ему звание “Мастер по очистке”.
Однако в комментариях под видео многие возмутились и удивились такому рекорду
“Я так запуталась! То есть вы хотите сказать, что только 4 мандарина когда-либо были очищены от кожуры за 1 минуту?!!!??????”, — спросила одна из пользовательниц.
“Мне кажется, или эти рекорды уже ничего не значат?”, — задался вопросом другой комментатор.
“Эта премия Гиннеса, которую дают за что угодно, просто смешна”, — заявил третий.
Еще один отметил, что “тот факт, что за этот шанс нужно заплатить тысячи, разрушает то, насколько круто, что люди способны бить рекорды”.
А кто-то посоветовал: “Зачем использовать зубы? Будет быстрее, если вы положите большой палец в центр и повернете его”.
Несколько пользователей поздравили Тэйлора, а другие заявили, что смогут очистить гораздо больше мандаринов за одну минуту.