"Зачем использовать зубы?" — Мальчик побил рекорд Гиннеса, почистив 4 мандарина за минуту

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Опубликовано: 22.05.2024 14:30 , Обновлено: 22.05.2024

Одиннадцатилетний мальчик из Йорка (Англия) побил мировой рекорд Гиннесса, очистив четыре мандарина за одну минуту. Под видеозаписью достижения в Instagram многие пользователи высказали свое недоумение по этому поводу.

Цифровая радиостанция Absolute Radio попросила юных слушателей шоу “Завтрак с Дэйвом Берри” придумать новую категорию рекордов Гиннесса, которую можно было бы опробовать в прямом эфире, и был выбран рекорд по количеству очищенных мандаринов за одну минуту (для детей до 16 лет).

11-летнего Тейлора Кэмпа выбрали из множества претендентов, чтобы он стал первым, кто попробует новый рекорд.

Кэмп очистил почти восемь мандаринов во время своих тренировок, но во время официальных попыток в прямом эфире задача оказалась более сложной. С третьей попытки ему удалось достичь цели, указанной в Книге рекордов Гиннесса, - четыре мандарина.

Рекорд Кэмпа подтвердил официальный судья Марк Маккинли, и ведущий Дейв Берри присвоил ему звание “Мастер по очистке”.

Однако в комментариях под видео многие возмутились и удивились такому рекорду

“Я так запуталась! То есть вы хотите сказать, что только 4 мандарина когда-либо были очищены от кожуры за 1 минуту?!!!??????”, — спросила одна из пользовательниц.

“Мне кажется, или эти рекорды уже ничего не значат?”, — задался вопросом другой комментатор.

“Эта премия Гиннеса, которую дают за что угодно, просто смешна”, — заявил третий.

Еще один отметил, что “тот факт, что за этот шанс нужно заплатить тысячи, разрушает то, насколько круто, что люди способны бить рекорды”.

А кто-то посоветовал: “Зачем использовать зубы? Будет быстрее, если вы положите большой палец в центр и повернете его”.

Несколько пользователей поздравили Тэйлора, а другие заявили, что смогут очистить гораздо больше мандаринов за одну минуту.