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Могут ли белорусы получить участок под огород за пределами своей деревни? Чиновники ответили

Могут ли белорусы получить участок под огород за пределами своей деревни? Чиновники ответили
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В Главном управлении землеустройства Гомельского облисполкома рассказали, могут ли белорусы получить земельный участок под огород, расположенный за пределами своего населённого пункта.

Согласно ст. 32 Кодекса Беларуси о земле, сельские исполнительные комитеты принимают решения об изъятии и предоставлении земельных участков гражданам для ведения огородничества из тех земель, то находятся в границах сельских населённых пунктов, объяснили в Гомельском облисполкоме.

Согласно ст. 55, земельные участки предоставляются белорусам во временное пользование по решению Минского городского, городских, районных, сельских, поселковых исполнительных комитетов в тех же пределах населённых пунктов. Проще говоря, получить “кусок” земли под огород за пределами своего пункта проживания невозможно.

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