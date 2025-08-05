Многодетная мать на Брестчине подала в суд на алименты. Но все пошло не так

Опубликовано: 05.08.2025 21:46 , Обновлено: 05.08.2025

Неожиданным стало разбирательство по иску матери троих детей в Малоритском районе, которая решила подать в суд на бывшего мужа. Она требовала, чтобы тот, наконец, начал платить алименты. Однако мужчина заявил, что хочет проведения генетической экспертизы.

В Комитете судебных экспертиз Беларуси сообщили, что это необычный случай. Так как чаще экспертизу как раз просят женщины, чтобы подтвердить отцовство сомневающихся экс-супругов.

В итоге, в суде решили, что проведение генетической экспертизы - это единственный вариант, чтобы мужчина мог быть уверен в отцовстве троих малолетних детей и платил алименты.

По результатам исследования эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, в итоге, исключили биологическое отцовство мужчины по отношению к двоим детям, и только в отношении третьего ребенка – родство было подтверждено.

Ранее Telegraf.news писал, что в Комитете судебных экспертиз рассказали в каких случаях белорусам следует пройти генетическую проверку. В качестве примера судмедэксперты привели один случай. Так, согласно решению суда, один 51-летний мужчина, начиная с мая 2021 года, должен был выплачивать алименты на содержание пятерых детей.

Судмедэксперты рекомендовали белорусам пройти генетическую проверку. Но не всем