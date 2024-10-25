Многие взрослые не могут решить эту простую загадку. Какой рост у совы?

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Опубликовано: 25.10.2024 13:30 , Обновлено: 25.10.2024

Эта задача, вопреки первому впечатлению, совсем не трудная и не требует каких-либо сложных расчетов. Однако нужно проявить смекалку и умение связывать факты. Воображение и креативность, безусловно, помогут решить проблему. А вы уже знаете, какой рост у совы?

Посмотрите на изображение выше. Из него известно, что высота совы и пальмы вместе составляют 230 см.

В то же время, от макушки головы стоящей на земле птицы до верхушки дерева-200 см.

На основе этой информации и нужно рассчитать рост совы.

Для некоторых загадка в первый момент будет банально простой, а решение - очевидным. Другим, однако, придется немного подумать, прежде чем они поймут, как узнать ответ. Не торопитесь, не расстраивайтесь и не сдавайтесь. Вы можете для удобства достать бумагу и ручку и записать самые важные вещи.

[info_b]К слову, школьникам будет проще ответить на загадку, чем взрослым, которые уже давно позабыли математические правила.

Некоторые считают, что правильный ответ - 30. Но они ошибаются. [/info_b]

Решение

Давайте попробуем записать имеющиеся данные в виде уравнения. Это будет выглядеть следующим образом:

Сова + пальма = 230 см;

Пальма - сова = 200 см.

Объединим 2 уравнения:

Сова + пальма + пальма - сова = 230 см + 200 см;

Пальма + пальма = 420 см.

То есть, 2 пальмы = 430 см, а 1 пальма = 215 см.

Посмотрите еще раз на иллюстрацию. Теперь легко вычислить, что сова должна быть 15 см, так как пальма за вычетом роста совы составляет 215 см. А пальма вместе с совой на верхушке - 230 см. Все сходится!

Если вам удалось правильно разгадать загадку, поздравляем. Не беспокойтесь, если на этот раз вызовоказался слишком сложным. В следующий раз, возможно, Вам будет лучше. Конечно, стоит попробовать и потренировать свой мозг.

Ранее Telegraf.news публиковал загадку, на которую пользователи интернета дали 4 разных ответа при решении. Но лишь один правильный. Примите еще один вызов и проверьте свои способности.

Эта простая задача разделила интернет сразу на 4 лагеря. Но какой ответ правильный?