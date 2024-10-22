Эта простая задача разделила интернет сразу на 4 лагеря. Но какой ответ правильный?

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Опубликовано: 22.10.2024 10:32 , Обновлено: 22.10.2024

Математическая головоломка на уровне начальной школы не должна быть слишком сложной. Однако реальность играет с нами шутки, и эта загадка тоже. Результат очевиден не для всех. Пользователи интернета дали 4 разных ответа при решении. Но лишь один правильный. Примите вызов и проверьте свои способности.

Как мы писали выше, существует только один правильный ответ. Однако среди предложений обычно появляются четыре варианта.

Одни дают ответ 20, другие - 18, 24 или 8. Вы уже знаете, кто прав?

При вычислениях по памяти легко упустить один момент и допустить глупую ошибку, поэтому стоит записать операцию на листе бумаги.

5x5-4+6:2=?

Числа небольшие, и ничего сложного здесь нет. Единственная трудность может заключаться в порядке выполнения операций. Если вы его забыли, то, скорее всего, допустили ошибку в вычислениях.

Подсказка

Согласно правилам математики, сначала идут умножение и деление, затем вычитание и сложение.

Кроме того, при делении и вычитании нельзя изменить порядок, поэтому нужно считать слева направо.

Правильный ответ

Если вы придерживались правил выше, в результате должно получится двузначное число.

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Правильный ответ — 24.

Решение:

5x5=25;

6:2=3;

25-4+3=24.

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Ранее Telegraf.news писал, что подобные математические головоломки вызывают большой интерес у интернет-пользователей. Одна маленькая ошибка может испортить всю задачу. Попробуйте решить с первого раза еще одну задачу. Есть лишь один правильный ответ.

Эту задачу получается решить только у школьников? Проверьте, помните ли вы элементарные правила