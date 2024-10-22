Эта простая задача разделила интернет сразу на 4 лагеря. Но какой ответ правильный?
Математическая головоломка на уровне начальной школы не должна быть слишком сложной. Однако реальность играет с нами шутки, и эта загадка тоже. Результат очевиден не для всех. Пользователи интернета дали 4 разных ответа при решении. Но лишь один правильный. Примите вызов и проверьте свои способности.
Как мы писали выше, существует только один правильный ответ. Однако среди предложений обычно появляются четыре варианта.
Одни дают ответ 20, другие - 18, 24 или 8. Вы уже знаете, кто прав?
При вычислениях по памяти легко упустить один момент и допустить глупую ошибку, поэтому стоит записать операцию на листе бумаги.
5x5-4+6:2=?
Числа небольшие, и ничего сложного здесь нет. Единственная трудность может заключаться в порядке выполнения операций. Если вы его забыли, то, скорее всего, допустили ошибку в вычислениях.
Подсказка
Согласно правилам математики, сначала идут умножение и деление, затем вычитание и сложение.
Кроме того, при делении и вычитании нельзя изменить порядок, поэтому нужно считать слева направо.
Правильный ответ
Если вы придерживались правил выше, в результате должно получится двузначное число.
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Правильный ответ — 24.
Решение:
- 5x5=25;
- 6:2=3;
- 25-4+3=24.
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Ранее Telegraf.news писал, что подобные математические головоломки вызывают большой интерес у интернет-пользователей. Одна маленькая ошибка может испортить всю задачу. Попробуйте решить с первого раза еще одну задачу. Есть лишь один правильный ответ.
Эту задачу получается решить только у школьников? Проверьте, помните ли вы элементарные правила