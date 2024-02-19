Этот тест на интеллект проваливают многие. А вы сможете быстро разобраться с двойками и получить правильный ответ?
Многие люди любят решать различные головоломки. Однако не все могут справится с математическими задачками. Та, что вы видите на экране — своеобразный тест на интеллект. Лишь люди с IQ выше среднего (и базовыми знаниями) смогут быстро и правильно решить предложенную головоломку. Проверьте, среди них ли вы.
Все, что вам нужно, - это сосредоточиться. Математика - не та область, где нужны нервы.
Для начала спокойно посмотрите на задание. В нем шесть двоек и пять математических операций, что, на первый взгляд, не слишком обнадеживает. У вас может возникнуть соблазн сдаться, но ни в коем случае не делайте этого. Просто подумайте, с чего нужно начать?
2+2÷2+2×2-2=?
Главная проблема этой задачи заключается, конечно же, не в множестве двоек, мельтешащих перед глазами, а в правильной последовательности операций.
Если вы вспомните соответствующие математические правила, вы успешно пройдете этот тест на сообразительность.
Подсказка
Не помните порядок выполнения операций? Именно он вам больше всего и пригодится.
Согласно математическим правилам, вычисления всегда нужно начинать со скобок. Но в предложенной задаче их нет, поэтому нужно идти дальше.
[info_b]Решив начать со сложения, вы сразу же обрекаете себя на провал теста.[/info_b]
Подсказка — в таких головоломках после скобок приоритет имеют деление и умножение. Однако эти операции выполнять следует слева направо.
То есть, ваш первый шаг — деление. Затем — умножение. А затем сложение и вычитание (тоже слева направо ).
Правильный ответ
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Итак, вы разделили 2 на 2 и получили 1. Теперь задача выглядит так: 2+1+2×2-2=?
Займемся умножением — 2×2=1. То есть, наша головоломка приобрела следующий вид: 2+1+4-2=? Дело за малым.
Таким образом, правильный ответ — 5. Не верите? Проверьте на калькуляторе.
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Если у вас не получилось решить эту задачу, попробуйте более простую, которую Телеграф публиковал ранее.
У людей получается два разных ответа на эту легкую задачку. Какой единственный правильный?