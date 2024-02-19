Этот тест на интеллект проваливают многие. А вы сможете быстро разобраться с двойками и получить правильный ответ?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 19.02.2024 10:24 , Обновлено: 19.02.2024

Многие люди любят решать различные головоломки. Однако не все могут справится с математическими задачками. Та, что вы видите на экране — своеобразный тест на интеллект. Лишь люди с IQ выше среднего (и базовыми знаниями) смогут быстро и правильно решить предложенную головоломку. Проверьте, среди них ли вы.

Все, что вам нужно, - это сосредоточиться. Математика - не та область, где нужны нервы.

Для начала спокойно посмотрите на задание. В нем шесть двоек и пять математических операций, что, на первый взгляд, не слишком обнадеживает. У вас может возникнуть соблазн сдаться, но ни в коем случае не делайте этого. Просто подумайте, с чего нужно начать?

2+2÷2+2×2-2=?

Главная проблема этой задачи заключается, конечно же, не в множестве двоек, мельтешащих перед глазами, а в правильной последовательности операций.

Если вы вспомните соответствующие математические правила, вы успешно пройдете этот тест на сообразительность.

Подсказка

Не помните порядок выполнения операций? Именно он вам больше всего и пригодится.

Согласно математическим правилам, вычисления всегда нужно начинать со скобок. Но в предложенной задаче их нет, поэтому нужно идти дальше.

[info_b]Решив начать со сложения, вы сразу же обрекаете себя на провал теста.[/info_b]

Подсказка — в таких головоломках после скобок приоритет имеют деление и умножение. Однако эти операции выполнять следует слева направо.

То есть, ваш первый шаг — деление. Затем — умножение. А затем сложение и вычитание (тоже слева направо ).

Правильный ответ

[scryt_b title=“Чтобы его увидеть, нажмите здесь.”]

Итак, вы разделили 2 на 2 и получили 1. Теперь задача выглядит так: 2+1+2×2-2=?

Займемся умножением — 2×2=1. То есть, наша головоломка приобрела следующий вид: 2+1+4-2=? Дело за малым.

Таким образом, правильный ответ — 5. Не верите? Проверьте на калькуляторе.

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Если у вас не получилось решить эту задачу, попробуйте более простую, которую Телеграф публиковал ранее.

У людей получается два разных ответа на эту легкую задачку. Какой единственный правильный?