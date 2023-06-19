Многие белорусы страдают «синдромом понедельника». Что это такое и как бороться?
«Как я ненавижу понедельники!» — наверное, эта мысль не раз приходила в голову многим белорусам, независимо от профессии. На самом деле, больше половины людей в мире не любят этот день недели, а некоторые даже испытывают стресс при мысли о нем. Как справится с «синдромом понедельника»?
Почему люди не любят понедельник?
Вопрос неприятия этого дня недели рассматривали ученые. Исследование показало, что почти 60% опрошенных людей не любят понедельники и возвращение на работу. Кроме того, многие отмечают, что этот день является наименее продуктивным в течение недели. Как и пятница, из-за предстоящих выходных.
Только среда была определена 27% опрошенных как самый продуктивный день недели.
Поэтому кажется, что понедельник и пятница должны быть более легкими в плане рабочих обязанностей, так как на них труднее мобилизоваться.
Стоит отметить, что 69% опрошенных лучше всего работают утром, в то время как молодежь заявляет, что наиболее продуктивна вечером. Время года также является показателем желания работать, так как 36% респондентов больше всего работают зимой, пишет Genialne.
Что такое «синдром понедельника»?
Этот синдром можно рассматривать как боязнь начала новой недели. Поэтому стоит найти в себе ту энергию, которая, подобно пище, побудит человека к действию.
Стоит обратить внимание на то, что повышает ваши вибрации, а что понижает их, потому что совершенно нормально испытывать тревогу по поводу понедельника в выходные. С другой стороны, если это происходит в течение недели, стоит выделить время, чтобы расслабиться.
Первопричина синдрома понедельника может быть связана с атмосферой на работе или давлением со стороны коллег или начальства. Это очень легкий путь к выгоранию на работе, и следует подумать о серьезных изменениях в жизни.
С другой стороны, если рабочее место не вызывает у вас беспокойства и вы получаете удовольствие от выполняемой работы, стоит принять цикл жизни, который в основном основан на обязанностях.
Как бороться с «синдромом понедельника»?
В выходные стоит хорошенько отдохнуть, чтобы подготовиться к предстоящей рабочей неделе:
- поспите;
- ешьте хорошо сбалансированную пищу;
- позаботьтесь о правильной дозе физической активности ;
- научитесь контролировать свое дыхание;
- проводите время по собственным потребностям – если вам нужен пижамный день, то предайтесь сладкому ничегонеделанию.
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