"Мне бы такие нервы" — Американский гончар "случайно" уничтожает свою работу и собирает миллионы просмотров в TikTok. Как это выглядит?

🎥 Видео

Опубликовано: 12.05.2024 12:17 , Обновлено: 12.05.2024

Американец Джоэл Черрико собирает миллионы просмотров в TikTok видеороликами о том, как его гончарная работа "случайным образом" уничтожается. На страничке автора уже более трёх десятков подобных видео, и практически все они собирают от нескольких сотен тысяч до нескольких десятков миллионов просмотров.

Известный американский гончар Джоэл Черрико имеет популярный канал на YouTube, а с 2020 года решил ещё заняться и своим продвижением через Tiktok. В начале мужчина просто делился контентом, в котором показывал, как создаёт, красит и обжигает гончарные изделия. Однако эти видеоролики едва собирали несколько тысяч просмотров.

В один момент мужчина заснял, как на пол упала доска с целой серией свежеслепленных кувшинов, и видео неожиданно набрало просмотров больше, чем обычно. Американец продолжил снимать похожие видеоролики, и просмотры стали увеличиваться в геометрической прогрессии.

Во всех них Джоэл разыгрывает сцену о якобы случайном опрокидывании доски со множеством слепленных работ, которые в мгновение ока превращаются в одну сплошную лепёшку. Гончар как-будто огорчается, но, переведя дух, вновь приступает к работе.

Пользователи соцсети оставляют множество комментариев и восхищаются выдержкой американца. Многие, к слову, наивно полагают, что произошедшее на видео действительно произошло случайно.

“Что нужно принимать чтоб реагировать так же спокойно как и он я бы уже давно психовала и все бросила”, — написала одна из девушек под видеороликом.

“Мне бы такие нервы”, — написал ещё один пользователей.

“Я бы буквально заплакал”, — признался ещё кто-то.

Ранее Telegraf.news писал о том, что видео бразильянки Присциллы Карлос, на которых она имитирует походку с эффектом замедления, набирают в TikTok миллионы просмотров. Пользователи соцсети оставляют тысячи комментариев, восхищаясь её навыком.

Бразильянка собирает миллионы просмотров в TikTok видео с «походкой стоя на месте». Как это выглядит?