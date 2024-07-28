"Мир не без добрых людей" — Лидчанка обнаружила на своей машине разложенные пакеты. Вот почему поблагодарила

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Опубликовано: 28.07.2024 16:43 , Обновлено: 28.07.2024

Жительница Лиды опубликовала в TikTok короткий ролик, в котором рассказала о том, что "мир не без добрых людей". По словам девушки, она забыла закрыть форточки в машине, а когда вернулась, обнаружила: кто-то накрыл её автомобиль пакетами. Автор видео предположила, что это были соседи, но так или иначе, "это очень добрый жест".

В комментариях под видео были те, кто удивлялся забывчивости девушки, но в большинстве своём добрый поступок оценили. Некоторые пользователи соцсети и вовсе решили поделиться похожими историями. Вот, например, что рассказал один из них.

“Был прикол в Москве. Тоже окна не закрыл, пошёл дождь, так мне кто-то своими ковриками машину прикрыл. Утром срочно надо уезжать, где их оставить, не знал. Занёс в подъезд и во всех ЖК-чатах написал об этом. Вечером приехал — они лежат. Занёс домой, снова пишу во все местные группы, спрашиваю у соседей, найти спасителя не могу… Украл, получается? Год на балконе эти коврики лежали, стыдно до сих пор… “А потом глянул в машину, а это твои?” — обратился к рассказчику кто-то в комментариях, на что белорус тут же ответил:

“Нет. От Volkswagen были, а у меня Ford был тогда… Я даже ходил и заглядывал во все Volkswagen по всем соседним дворам: смотрел, у кого ковриков нет”.

“Скорее всего это сделал рядом припаркованный авто. Снимаю шляпу перед такими людьми”, — продолжили делиться добротой белорусы в комментариях.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok начали массово появляться ролики с гномами в разных общественных местах. Новый вирусный тренд, который покоряет соцсети, запустил белорус, проживающий в Польше.

Пользователи TikTok по примеру белоруса начали массово переодеваться в гномов в магазинах. Что происходит?