Минский хладокомбинат №2 ответил на жалобу о куске металла в мороженом

Опубликовано: 29.08.2025 12:57 , Обновлено: 29.08.2025

Минский хладокомбинат №2 ответил в TikTok белоруске, которая пожаловалась на кусок металла в их мороженом "Каштан" с лаймом.

Так, комментарий от аккаунта @minskhladokombinat2 появился под видео, на котором жительница Беларуси показала “железку” в мороженом.

“Примите наши искренние извинения за обнаружение постороннего предмета в мороженом. Такие случаи крайне редки, но мы относимся к качеству очень серьезно и уже проводим проверки, чтобы предотвратить их в будущем. Спасибо за понимание и обратную связь. Если есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами”, — написали представители производителя мороженого.

На что автор жалобы ответила, что “ждет ответ на электронную почту”. После этого с аккаунта хладокомбината добавили: “В любом случае, очень нецензурно выразились, конфликты можно решать не таким образом”.

Женщина в ответ высказала свое мнение, что “этот случай мог стать большой трагедией, а вы говорите про выражение и эмоции. Человек сможет понять только тогда, когда сам испытает на себе”.

“Если это обращение к крупному производителю, таким тоном не выражаются. Мы понимаем, что опасно и несем за это ответственность. Но такие случаи, увы, неконтролируемы. Повторимся, что такое случается крайне редко, проверяем всё оборудование”, — снова ответили сотрудники завода. Также они подтвердили, что им “официально было отправлено письмо, на него обязательно ответим и примем соответствующие меры”.

С аккаунта Минского хладокомбината №2 также отвечали и другим возмущенным пользователям TikTok.

Напомним, ранее Telegraf.news писал, что белоруска опубликовала видео с мороженым “Каштан” в TikTok и пообещала написать производителю жалобу. Она также возмутилась: «А если бы ребенок съел это? Это же острая история. Как вообще так можно?». В ролике также было несколько нецензурных выражений.

Женщина пожаловалась на «железку» в белорусском мороженом: «А если бы ребенок съел?»