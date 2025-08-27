Женщина пожаловалась на "железку" в белорусском мороженом: "А если бы ребенок съел?"

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Опубликовано: 27.08.2025 18:31 , Обновлено: 27.08.2025

Жительница Беларуси опубликовала в TikTok видео, на котором показала "железку" в мороженом "Каштан" от Минского хладокомбината №2. Она пообещала написать производителю жалобу.

“Приносит дочка мороженое. Говорит: “Я не буду есть”. Спрашиваю, почему. Говорит: “Потому что тут железка”. Что это за прикол, что попадается всякая всячина. Что это такое? Приятного аппетита, да”, — заявила женщина на видео.

Она также возмутилась: “А если бы ребенок съел это? Это же острая история. Как вообще так можно?”.

По словам автора видео, купили мороженое в Просторе. Но она сказала, что магазин “тут не причем”.

“А как бы вы поступили? Я не могу успокоиться”, — спросила она других пользователей TikTok.

Белорусы в комментариях написали: “Хорошо, что в начале мороженого, и увидели”. Кто-то посоветовал “однозначно писать жалобу”.

Еще один пользователь пошутил, намекая на форму “железки”: “Это предложение делают”. На что автор ролика ответила со смеющимся смайликом: “Я уже 20 лет с кольцом”.