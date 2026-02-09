Минский аэропорт показал, что в залах ожидания не для всех

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Опубликовано: 09.02.2026 15:12 , Обновлено: 09.02.2026

Каждый, кому доводилось летать на самолёте, тем более, в особо неблагоприятные дни, когда ожидание рейса может неожиданно затянуться, наверняка мечтал оказаться в бизнес-зале. Там пассажирам обещают ожидание с "повышенным комфортом", но это это значит на практике? Пресс-служба Национального аэропорта Минск дала возможность любому желающему заглянуть туда и оценить преимущества зоны ожидания "не для всех".

В Telegram-канале столичного аэропорта выложили фотографии своих бизнес-залов. Большинство пассажиров туда, разумеется, не попадают, но в принципе, эта зона не является недоступной пассажирам из экономкласса. Чтобы туда попасть, просто придётся доплатить 35 долларов ( за одного человека).

За эту цену вы получаете на 3 часа доступ в более комфортную зону ожидания с мягкими креслами, “шведский стол” с широким ассортиментом блюд и напитков, включённых в стоимость и некоторые дополнительные “плюшки”:

детская зона,

Wi-fi,

TV и пресса,

комнаты для курения.

















Доступны бизнес-залы круглосуточно, а оплатить комплекс услуг можно на стойке у администратора. Если вы захотите задержаться там дольше, чем на три часа, придётся доплачивать по 12 долларов за каждый последующий час. Некоторые услуги, типа пользования кабиной для сна или душем, придётся оплачивать отдельное.

Кстати, некоторые белорусские банки в качестве бонуса клиентам со своими премиальными банковскими картами предоставляют бесплатный доступ к бизнес-залам в Национальном аэропорту Минск и бизнес-залам аэропортов и ж/д вокзалов за границей, а также премиальный сервис в столичном аэропорту.

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