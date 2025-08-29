Повышение абонплаты по картам и комиссии за безнал. Белорусские банки рассказали об изменениях осенью-2025

Опубликовано: 29.08.2025 15:21 , Обновлено: 03.09.2025

Сразу три белорусских банка сообщили о корректировке условий взимания вознаграждения по операциям с банковскими картами, которые вступят в силу этой осенью. Для кого-то подрастёт ежемесячная абонентская плата, кому-то придётся платить за привычные операции новую комиссию. Узнали подробности.

Раньше всех с изменениями столкнутся клиенты Белагропромбанка . Новая редакция в Сборника платы (вознаграждений) за операции по картам этого банка вступит в силу уже 3 сентября . Коснутся изменения корпоративных клиентов, которые пользуются пакетом услуг «SMART». Речь главным образом о компаниях малого бизнеса и индивидуальных предпринимателях. Для них банк несколько скорректировал специальные условия обслуживания (в отдельных случаях они предполагают фактическое освобождение от уплаты абонентской).

Клиентов ещё двух белорусских банков - Беларусбанка и банка БелВЭБ - изменения ожидают с 1 октября .

Тех, кто пользуется картами БелВЭБ , также ждут изменения в условиях взимания абонентской платы, в частности, по пакетам линейки ВСЁ. Во-первых, банк возобновит подключение к премиальному пакету услуг, который при этом получит новое название - “Все по максимуму online”. Он даёт держателям карт дополнительные “плюшки”, например, в виде бесплатных посещений бизнес-залов в Национальном аэропорту Минск и бизнес-залов аэропортов и ж/д вокзалов за границей, а также премиальный сервис в столичном аэропорту.

Во-вторых, размер абонплаты и условия бесплатного обслуживания с 1 октября изменятся по всей линейке карт. Так, если раньше держатели карт “Всё просто” не платили за обслуживание карты, то с 1 октября придётся платить уже по 2 рубля в месяц , если не будет выполнено хотя бы одно обязательное условие:

на карту зачислено от 250 рублей зарплаты по договор,

среднедневной остаток по всем текущим счетам - от 250 рублей,

или расчеты в организациях торговли и сервиса на сумму от 250 рублей.

Также для владельцев таких карт изменят лимиты на бесплатное снятие наличных в банкоматах других белорусских банков - от 250 до 2 500 рублей, в зависимости от степени “премиальности” карты.

В свою очередь для клиентов Беларусбанка также с 1 октября изменили комиссию за зачисление на счета физических лиц безналичных денежных средств . В пресс-службе банка пояснили, что это не коснётся перечислений из-за границы с использованием карточки или ее реквизитов, в т. ч. посредством денежных переводов Visa Direct, Mastercard MoneySend, MoneyExpress.

В остальных же случаях держателям таких карт придётся заплатить за зачисления:

в белорусских рублях - 2% от суммы, максимум 700 рублей,

в иностранной валюте - 2% от суммы валюты счета в эквиваленте - максимум 700 рублей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что пресс-служба Единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП) сообщила о важном изменении, которое произойдёт в системе возврата онлайн-платежей. Посмотрели, как можно будет вернуть ошибочно зачисленные через систему деньги, с 1 октября.

ЕРИП объявил об изменении способа возврата интернет-платежей с 1 октября