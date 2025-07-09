«Миньоны» вышли на теребление льна в Пружанах
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В полях Пружанского района Брестской области заметили необычную сельскохозяйственную технику. За свой характерный вид её уже успели прозвать «миньонами».
Кадры с «миньонами» первым опубликовал телеграм-канал «#1регион», близкий к Брестскому облисполкому. Как оказалось, это льноуборочные комбайны , которые сейчас выполняют сразу несколько специфических операций.
Вот что они делают:
- Теребление : Сначала «миньоны» аккуратно выдёргивают стебли льна из земли вместе с корнями. Так сохраняется максимальная длина ценного волокна, в отличие от простого скашивания.
- Очёсывание и расстил : Сразу после теребления машина отделяет семенные коробочки и ровными лентами расстилает солому на поле.
- «Росяная мочка» и оборачивание : Разостланный лён на 2-3 недели оставляют лежать под солнцем, дождём и росой. Этот процесс называется «росяная мочка» — под действием влаги и микроорганизмов разрушаются вещества, склеивающие волокно с древесиной. Чтобы вылёживание шло равномерно, ленты периодически оборачиваются (переворачиваются).
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