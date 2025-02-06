Минлесхоз предложил белорусам арендовать землянки для "массовых мероприятий". Сколько за сутки?

Опубликовано: 06.02.2025 13:53 , Обновлено: 06.02.2025

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси предложили арендовать землянки для проведения "культурно-массовых мероприятий", которые в ноябре прошлого года построили в Налибокской пуще. Кроме того, в ведомстве пообещали, что любой желающий за определённую сумму может почувствовать себя "настоящим партизаном", переночевав в лагере.

В Минлесхозе рассказали, что аренда туристического комплекса “Партизанское движение Налибокской пущи” обойдётся в 1000 рублей за сутки. Однако там уточнили: за эти деньги гостям предлагают воспользоваться “всеми возможностями”, среди которых:

несколько землянок,

партизанская столовая,

площадка для проведения культурно-массовых мероприятий (сцена и “зрительный зал” с кострищем для обогрева).

Начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез считает, что туристический комплекс “отлично подходит для проведения больших культурно-массовых мероприятий”. По его мнению, антураж партизанского лагеря позволяет “полностью погрузиться в военную тематику”.

“Туристический объект является копией партизанского лагеря в годы Великой Отечественной войны. Интерактивный партизанский лагерь позволит каждому туристу почувствовать, какой ценой ковалась Великая Победа”, — заявили в лесном ведомстве.

А дешевле можно?

Для тех, кто хочет просто посетить комплекс, без остановки на ночлег и проведения мероприятий, можно выбрать более дешёвый вариант, заверили в Минлесхозе. Например, экскурсия для взрослых с посещением лагеря и экологической тропы “Сябрыньский перекрёсток”, где обитают тарпановидные лошади, обойдётся в 30 рублей с человека. Детский билет стоит 20 рублей.

[info_b]За обзорную экскурсию по Налибокской пуще, которая длится ни много ни мало — 6 часов, придётся раскошелиться на 50 рублей.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что министр лесного хозяйства Александр Кулик пообещал запустить ещё 9 новых производств деревянных домокомплектов, которые начали выпускать белорусские лесхозы в прошлом году. Необходимость этого глава ведомства объяснил высоким спросом на товар.

В Минлесхозе пообещали белорусам запустить ещё 9 производств деревянных домов. За каким вариантом «стоит очередь»?