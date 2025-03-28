Минлесхоз Беларуси решил высадить надпись из деревьев, которую будет видно из космоса. Какую и где?

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Опубликовано: 28.03.2025 15:04 , Обновлено: 28.03.2025

Министерство лесного хозяйства Беларуси анонсировало идею к 80-летию Победы — высадить огромную надпись «9 Мая» из живых деревьев. По планам ведомства, историческую дату — «9 Мая» — решили «увековечить силами работников» на поле в Кировском районе Могилёвской области.

Участок, как сообщил первый замминистра Александр Драгун, специально передали из сельхозугодий в лесной фонд под управление Бобруйского лесхоза.

Технология описана так: фоном послужит массив из берёз, а сами символы — «9 Мая» — будут высажены деревьями сосны, которые должны контрастировать с белыми стволами берёз при взгляде сверху.

Высадку наметили на апрель. В источнике сказано, что это «первая акция по увековечиванию памяти об исторических событиях в лесных массивах» в истории независимой Беларуси.

Тем временем в Беларуси самой известной надписью из деревьев можно назвать созданный ещё в советские времена геоглиф «Ленин», расположенный возле райцентра Иваново в Брестской области. Менее известны и хуже сохранились надписи «СССР полёт Ленин 100» в Дзержинске (Минская область) и «60 лет СССР» в агрогородке Молодово (Брестская область).

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