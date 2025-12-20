Миниприроды призвало белорусов подарить на Новый год эти 6 вещей

Опубликовано: 20.12.2025 13:06 , Обновлено: 20.12.2025

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси в преддверии новогодних праздников решило дать рекомендации белорусам, что дарить на новый год. Некоторые из подарков, кстати, сделаны из мусора (т.е. вторсырья).

Миниприроды напомнило об инициативе «Цель 99», который призван популяризировать среди жителей Республики осознанное потребление и сократить негативное воздействие на окружающую среду в праздничный сезон.

«Новый год — время дарить тепло и заботу близким! А мы поможем это сделать с заботой об экологии, — говорится в сообщении министерства. — “Цель 99” подготовила для вас праздничную подборку экологичных подарков, которые непременно порадуют ваших друзей и родных».

В список рекомендованных подарков вошли товары, ориентированные на многократное использование, а ещё - изготовленные из переработанных или возобновляемых материалов.

Электронная книга

По мнению министерства, такой подарок идеально подходит для любителей читать. «Он сокращает вырубку лесов и объем бумажных отходов, — отмечается в рекомендациях. — Вместо множества бумажных изданий, электронная книга позволяет хранить тысячи произведений в одном устройстве». Впрочем, зачем для электронных книг покупать отдельное устройство, если можно хранить на телефоне или планшете, в Миниприроды не уточнили. А ведь кадре новое электронное устройство - имеет свой углеродный след.

Сумки из вторсырья

Альтернативой дорогим электронным книжкам могут стать сумки и рюкзаки из переработанных материалов. «Такой подарок — замечательная возможность проявить креатив и подчеркнуть индивидуальность близкого человека! — пояснили чиновники. Их экологичность, по мнению Миниприроды, заключается в том, что «использование материалов вторичной переработки снижает потребность в новых ресурсах и способствует сокращению отходов».

Термокружка

Этот подарок, по замыслу авторов инициативы, «согревает даже в самые сильные холода». Его ключевое преимущество — сокращение мусора: «Одна кружка за год может предотвратить появление 500+ бумажных стаканчиков (которые внутри с пластиком!)».

Стеклянные контейнеры

Наборы стеклянных контейнеров с бамбуковыми крышками представлены как «экологичный и эстетичный подарок для любителей создавать порядок». «Стеклянные контейнеры прослужат намного дольше пластиковых, — аргументируют в министерстве. — Бамбук является быстрорастущим и возобновляемым ресурсом, стекло же можно перерабатывать многократно».

Натуральная косметика — с умной упаковкой

Ведомство призывает дарителей обращать внимание не только на состав, но и на тару. «Ищите не просто “натуральное”, а то, что упаковано по-умному: твердые шампуни без пластика, дезодоранты в картонных тюбиках, зубные таблетки в стекле», — советуют авторы рекомендаций. Такой подход позволяет резко сократить «количество пластиковых флаконов в ванной».

Тканевые салфетки

Этот вариант позиционируется как «настоящий жест заботы не только о близком человеке, но и о планете». «Одна такая салфетка заменяет до 200 рулонов бумажных, — сообщается в рекомендациях Миниприроды. — Вы экономите не только деревья, но и огромное количество воды».

«Эти подарки — не просто знаки внимания. Они делают осознанный выбор проще, красивее и приятнее! — пояснили в сообщении ведомства. — Пусть этот Новый год станет шагом к более экологичной жизни».

Напомним, что ранее министерство жилищно-коммунального хозяйства (МинЖКХ) Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект постановления, которое ужесточит некоторые условия для производителей и импортеров, использующих неперерабатываемую упаковку. Речь идёт об утилизационном сборе и отмене льгот по его выплате.

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