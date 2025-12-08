МинЖКХ Беларуси предложило поднять утильсбор за упаковку продуктов и на секонд-хенд. Как и на что вырастут цены?
Министерство жилищно-коммунального хозяйства (МинЖКХ) Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект постановления, которое ужесточит некоторые условия для производителей и импортеров, использующих неперерабатываемую упаковку. Речь идёт об утилизационном сборе и отмене льгот по его выплате.
Проект документа в МинЖКХ объяснили желанием стимулировать переход на экологичную тару. Впрочем там признали, что он может привести к “незначительному” росту цен на некоторые продукты, включая соки и йогурты, например.
Проект, подготовленный во исполнение поручений президента Александра Лукашенко, предполагает два ключевых механизма воздействия на рынок:
- Увеличение экологического сбора вдвое для ряда видов упаковки. Повышенная ставка будет применяться к упаковке из поливинилхлорида (ПВХ), полистирола (например, лотки для кондитерских изделий типа бортиков и мяса), других неперерабатываемых пластиков, а также к многослойной упаковке типа Tetra Pak.
- Отмена льгот по освобождению от утилизационного сбора для социально значимых товаров (мясо, молоко, хлеб, яйца, крупы), если для них существует альтернативная, перерабатываемая упаковка (например, из картона, стекла или ПЭТ).
В обосновании проекта постановления МинЖКХ признало, что такие меры лягут дополнительной финансовой нагрузкой на бизнес. Но, согласно подсчетам чиновников, рост конечных цен для потребителей будет незначительным. По оценкам МинЖКХ, в среднем увеличение составит около 0,15% на единицу продукции.
[inf]Основная опасность поливинилхлорида (ПВХ) для экологии заключается в том, что его практически невозможно переработать в стандартных условиях: при сжигании он выделяет высокотоксичные соединения (диоксины и хлористый водород). А на тех же свалках при заполнении отходов он может выделять в почву и грунтовые воды пластификаторы и стабилизаторы (например, тяжелые металлы), которые несут опасность для живых организмов и человека, в частности.[/inf]
Однако для некоторых производителей последствия могут быть более ощутимыми, для изготовителей того же детского питания. Так, концерн «Белгоспищепром» предупредил, что отмена льгот и удвоение сбора для упаковки типа Tetra Pak для соков и детского питания на предприятиях «Гамма вкуса» и «Малоритского комбината» приведет к росту себестоимости всей продукции на 165 тысяч рублей и снижению чистой прибыли на 3,8%.
Таким образом для ряда товаров льготы предлагается сохранить. Это касается упаковки из комбинированных материалов (как Tetra Pak) для социально значимых товаров, а также случаев, когда альтернативы не существует. Например, мясокомбинаты заявили, что искусственные оболочки для колбас не имеют адекватной замены по своим характеристикам. А значит, их появление не коснется, скорее всего.
Секонд-хенду и иностранной обуви приготовиться?
Помимо ужесточения правил для существующей упаковки, проект постановления предусматривает расширение перечня товаров, производители и импортеры которых обязаны платить сбор на утилизацию. В этот список впервые предлагается включить:
- Одежду и обувь, бывшие в употреблении (second hand).
- Обувь из искусственных материалов и резины.
- Декоративные изделия из пластика, включая искусственные ели.
- Отдельные блоки кондиционеров (сплит-систем).
- Некоторые виды полипропиленовых и полиэтиленовых мешков.
Чиновники прямо заявили, что утилизационный сбор на секонд-хенд и импортную обувь из искусственных материалов призван частично компенсировать затраты на их будущую утилизацию, а также поддержать отечественных производителей.
[inf]Как говорится в документе министерства, по данным концерна «Беллегпром», доля секонд-хенда на рынке одежды в Беларуси достигает 35%, а производство отечественной обуви за 10 лет сократилось более чем вдвое.[/inf]
Для начала, по новым позициям предлагается ввести такие ставки: 720 рублей за тонну одежды секонд-хенд и 180 рублей за тонну обуви из искусственных материалов. По оценкам МинЖКХ, это приведет к росту розничных цен в среднем на 2,1% и 0,6% соответственно.
Льготы для строителей и социально ориентированных предприятий
Параллельно проект предлагает новые преференции. От обязанности платить сбор предлагается освободить:
- Производителей строительных материалов из пластика (например, труб, пенополистирольных плит), если продукция используется именно в строительстве.
- Организации, где не менее 30% работников составляют инвалиды, а фонд их оплаты труда – не менее 20% от общего фонда.
[inf]Свои замечания к документу все белорусы могут оставить на Правовом форуме Беларуси до 18 декабря. Если предложения будут приняты, новые правила вступят в силу с 1 апреля 2026 года. А сделать это можно, пройдя по этой по [link href=“https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-proektov-npa/forum15/17875” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link]. [/inf]