МинЖКХ Беларуси предложило поднять утильсбор за упаковку продуктов и на секонд-хенд. Как и на что вырастут цены?

💼 Официально

Опубликовано: 08.12.2025 16:45 , Обновлено: 08.12.2025

Министерство жилищно-коммунального хозяйства (МинЖКХ) Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект постановления, которое ужесточит некоторые условия для производителей и импортеров, использующих неперерабатываемую упаковку. Речь идёт об утилизационном сборе и отмене льгот по его выплате.

Проект документа в МинЖКХ объяснили желанием стимулировать переход на экологичную тару. Впрочем там признали, что он может привести к “незначительному” росту цен на некоторые продукты, включая соки и йогурты, например.

Проект, подготовленный во исполнение поручений президента Александра Лукашенко, предполагает два ключевых механизма воздействия на рынок:

Увеличение экологического сбора вдвое для ряда видов упаковки. Повышенная ставка будет применяться к упаковке из поливинилхлорида (ПВХ), полистирола (например, лотки для кондитерских изделий типа бортиков и мяса), других неперерабатываемых пластиков, а также к многослойной упаковке типа Tetra Pak. Отмена льгот по освобождению от утилизационного сбора для социально значимых товаров (мясо, молоко, хлеб, яйца, крупы), если для них существует альтернативная, перерабатываемая упаковка (например, из картона, стекла или ПЭТ).

В обосновании проекта постановления МинЖКХ признало, что такие меры лягут дополнительной финансовой нагрузкой на бизнес. Но, согласно подсчетам чиновников, рост конечных цен для потребителей будет незначительным. По оценкам МинЖКХ, в среднем увеличение составит около 0,15% на единицу продукции.

[inf]Основная опасность поливинилхлорида (ПВХ) для экологии заключается в том, что его практически невозможно переработать в стандартных условиях: при сжигании он выделяет высокотоксичные соединения (диоксины и хлористый водород). А на тех же свалках при заполнении отходов он может выделять в почву и грунтовые воды пластификаторы и стабилизаторы (например, тяжелые металлы), которые несут опасность для живых организмов и человека, в частности.[/inf]

Однако для некоторых производителей последствия могут быть более ощутимыми, для изготовителей того же детского питания. Так, концерн «Белгоспищепром» предупредил, что отмена льгот и удвоение сбора для упаковки типа Tetra Pak для соков и детского питания на предприятиях «Гамма вкуса» и «Малоритского комбината» приведет к росту себестоимости всей продукции на 165 тысяч рублей и снижению чистой прибыли на 3,8%.

Таким образом для ряда товаров льготы предлагается сохранить. Это касается упаковки из комбинированных материалов (как Tetra Pak) для социально значимых товаров, а также случаев, когда альтернативы не существует. Например, мясокомбинаты заявили, что искусственные оболочки для колбас не имеют адекватной замены по своим характеристикам. А значит, их появление не коснется, скорее всего.

Секонд-хенду и иностранной обуви приготовиться?

Помимо ужесточения правил для существующей упаковки, проект постановления предусматривает расширение перечня товаров, производители и импортеры которых обязаны платить сбор на утилизацию. В этот список впервые предлагается включить:

Одежду и обувь, бывшие в употреблении (second hand).

Обувь из искусственных материалов и резины.

Декоративные изделия из пластика, включая искусственные ели.

Отдельные блоки кондиционеров (сплит-систем).

Некоторые виды полипропиленовых и полиэтиленовых мешков.

Чиновники прямо заявили, что утилизационный сбор на секонд-хенд и импортную обувь из искусственных материалов призван частично компенсировать затраты на их будущую утилизацию, а также поддержать отечественных производителей.

[inf]Как говорится в документе министерства, по данным концерна «Беллегпром», доля секонд-хенда на рынке одежды в Беларуси достигает 35%, а производство отечественной обуви за 10 лет сократилось более чем вдвое.[/inf]

Для начала, по новым позициям предлагается ввести такие ставки: 720 рублей за тонну одежды секонд-хенд и 180 рублей за тонну обуви из искусственных материалов. По оценкам МинЖКХ, это приведет к росту розничных цен в среднем на 2,1% и 0,6% соответственно.

Льготы для строителей и социально ориентированных предприятий

Параллельно проект предлагает новые преференции. От обязанности платить сбор предлагается освободить:

Производителей строительных материалов из пластика (например, труб, пенополистирольных плит), если продукция используется именно в строительстве.

Организации, где не менее 30% работников составляют инвалиды, а фонд их оплаты труда – не менее 20% от общего фонда.

[inf]Свои замечания к документу все белорусы могут оставить на Правовом форуме Беларуси до 18 декабря. Если предложения будут приняты, новые правила вступят в силу с 1 апреля 2026 года. А сделать это можно, пройдя по этой по [link href=“https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-proektov-npa/forum15/17875” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link]. [/inf]