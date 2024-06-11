Минчанин пожаловался на вертолёт, который не даёт уснуть после 23:00. Что ответили в МЧС?

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Опубликовано: 11.06.2024 15:08 , Обновлено: 11.06.2024

Один из жителей столицы пожаловался на вертолёт, который кружит над Минском и не даёт людям спать. По словам мужчины, пропеллер "воет" чуть ли не каждые десять минут, притом не только в дневное, но и вечернее время, когда большинство людей уже отходит ко сну. В МЧС Беларуси (а самолёт принадлежит именно им) ответили, можно ли что-то сделать в данной ситуации.

«Над Заводским районом периодически кружит вертолёт. Зимой ещё ладно — все окна закрыты, не так слышно. Но что делать летом? Например, на прошлой неделе, в четверг, в 22:07, вертолёт летал на очень низкой высоте. Прошло буквально 10-12 минут — новый круг. И так продолжалось до 23:10”, — написал письмо в редакцию Интернет-портала Onliner житель столицы.

Мужчина обратил внимание, что вертолёт летает в Северном посёлке, где бóльшая часть населения трудится на заводе, а потому людям нужно рано вставать. По наблюдениям белоруса, пропеллер “наворачивает” по 10-15 кругов по одинаковому маршруту, что категорически не даёт уснуть.

“Неужели такая острая необходимость летать в столь поздний час? Может, есть возможность делать это днём? Или изменить зону полёта или высоту?» — поинтересовался рассерженный минчанин.

В МЧС объяснили: полёты самолётов и вертолётов с аэродрома “Липки” выполняются и днём, и вечером в целях подготовки авиационного персонала к выполнению “возложенных задач по предназначению”. По словам представителей ведомства, схемы “движения” определяли и согласовывали с Министерством обороны, Департаментом по авиации Минтранса и “иными заинтересованными структурами”.

“При формировании авиации МЧС на базе аэродрома «Липки» было учтено расположение жилой застройки в целях создания более комфортных условий населению, проживающему на приаэродромной территории, было принято решение о сокращении количества полётов”, — отметили в МЧС.

Кроме того, в ведомстве добавили: изменение схем захода на взлёт и посадку, а также маршрутов полётов на указанном аэродроме “не представляется возможным”.

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