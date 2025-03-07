Минчанин пожаловался, что ему стало сложно работать на удалёнке. Юрист ответил, можно ли вернуться в офис

Опубликовано: 07.03.2025 19:55 , Обновлено: 07.03.2025

Удалёнка — мечта или ловушка? Минчанин, к примеру, столкнулся с проблемой и обратился за помощью к специалистам. Ему стало сложно работать из дома «по семейным обстоятельствам», и он пожелал вернуться в офис, к привычному распорядку, коллегам и рабочему месту. Однако, как объяснил юрист, это не так просто, как кажется.

Как пояснил адвокат Могилёвской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачёв изданию АиФ, одностороннего отказа от удалёнки недостаточно. Ключевую роль играет трудовой договор и, что немаловажно, согласие работодателя.

В обновлённом Трудовом кодексе Беларуси чётко прописаны варианты удалённой работы: постоянная, временная (до 6 месяцев в году) и комбинированная (чередование офиса и дома).

Если изначально в договоре была указана постоянная удалёнка, а работник хочет перейти на комбинированный график, потребуется дополнительное соглашение к договору и, обязательно, письменное согласие нанимателя.

Только после оформления всех документов сотрудник сможет законно чередовать работу из дома и в офисе, соблюдая при этом установленный график и правила внутреннего распорядка.

А вот если инициатива исходит от нанимателя и он хочет перевести сотрудника с постоянной удалёнки на временную или вернуть в офис, то он обязан предупредить об этом за месяц, обосновав своё решение.

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