Минчанам предложили заполнять форму с личными данными, чтобы сообщать об открытых люках. А звонить можно?

Опубликовано: 24.04.2024 14:34 , Обновлено: 24.04.2024

В "Минскводоканале" напомнили: если вы живёте в столице и хотите пожаловаться на открытый люк, для этого необязательно звонить. Можно, например, заполнить электронную форму, где вас попросят ввести личные данные.

В организации рассказали, что для этого нужно зайти на сайт и заполнить персональные сведения: имя, телефон и адрес электронной почты. Затем необходимо указать место, где обнаружили открытый люк. Это можно сделать двумя способами: указать локацию сразу на сайте, используя адрес и координаты, или же воспользоваться поиском.

[info_b]Если вы случайно обнаружили открытый люк, постарайтесь обезопасить место, чтобы никто из прохожих или животных туда не провалился. Например, можно установить под углом длинную ветку, положить на люк доски или старую покрышку и т.п. Затем нужно позвонить по единому номеру диспетчерской службы 115.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, нужно ли платить за коммунальные услуги собственникам квартир в новостройке, если в ней ещё никто не живет и официально не прописан. В Минском городском жилищном хозяйстве пояснили, по каким тарифам будет начисляться плата за услуги ЖКХ в таких случаях.

В ЖКХ Минска объяснили, сколько придётся платить за коммуналку в новостройке, если там никто не прописан