Минчанам предложили походить в витрине магазина на беговых дорожках. Зачем?

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Опубликовано: 02.07.2024 10:45 , Обновлено: 25.04.2025

В магазине Mark Formelle в минском торгово-развлекательном центре Dana Mall установили витрину с беговыми дорожками, пройтись по которым может любой покупатель. Представители бренда отметили, что такое новшество может появиться и в других городах Беларуси.

Беговые дорожки в магазинах установили для того, чтобы покупатели смогли не просто примерить одежду, но и опробовать ее в движении. Причем занимать дорожки можно сколько угодно, пока не станет понятно, что вещь подходит или нужен другой размер.

Фото: Mark Formelle

«Нам важно, чтобы одежда идеально подходила и была комфортной. В обычной примерочной это сделать не всегда возможно, так как ты стоишь на месте и можешь лишь предположить, как модель будет ощущаться во время движений. Живая витрина призвана это исправить”, - рассказали Telegraf.news представители Mark Formelle.

Фото: Mark Formelle

А для “смелых покупателей” пообещали работу стилистов, которые бесплатно подберут индивидуальный образ “на основе последних трендов”.

Фото: Mark Formelle

Кстати, витрину с дорожками можно также использовать для фотосессий.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как Mark Formelle выпустил коллекцию одежды со славянским орнаментом - ее раскупили буквально за сутки, однако позже ассортимент пополнили. В коллекцию вошли как мужские, так и женские футболки, брюки и не только.

«На сайте уже ничего нету» — Новую коллекцию Mark Formelle со славянским орнаментом раскупили за сутки