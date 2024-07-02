Минчанам предложили походить в витрине магазина на беговых дорожках. Зачем?
В магазине Mark Formelle в минском торгово-развлекательном центре Dana Mall установили витрину с беговыми дорожками, пройтись по которым может любой покупатель. Представители бренда отметили, что такое новшество может появиться и в других городах Беларуси.
Беговые дорожки в магазинах установили для того, чтобы покупатели смогли не просто примерить одежду, но и опробовать ее в движении. Причем занимать дорожки можно сколько угодно, пока не станет понятно, что вещь подходит или нужен другой размер.
«Нам важно, чтобы одежда идеально подходила и была комфортной. В обычной примерочной это сделать не всегда возможно, так как ты стоишь на месте и можешь лишь предположить, как модель будет ощущаться во время движений. Живая витрина призвана это исправить”, - рассказали Telegraf.news представители Mark Formelle.
А для “смелых покупателей” пообещали работу стилистов, которые бесплатно подберут индивидуальный образ “на основе последних трендов”.
Кстати, витрину с дорожками можно также использовать для фотосессий.
Ранее Telegraf.news рассказывал, как Mark Formelle выпустил коллекцию одежды со славянским орнаментом - ее раскупили буквально за сутки, однако позже ассортимент пополнили. В коллекцию вошли как мужские, так и женские футболки, брюки и не только.
«На сайте уже ничего нету» — Новую коллекцию Mark Formelle со славянским орнаментом раскупили за сутки