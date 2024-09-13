Минчанам пообещали бесплатно отправить 300 тысяч открыток. Как получить?

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Опубликовано: 13.09.2024 14:03 , Обновлено: 13.09.2024

Группа компаний «А-100» в честь своего 30-летия запустила творческий проект о Минске. В пешеходном центре открылась выставка работ со старыми и современными снимками столицы, а около 300 тысячам белорусов пообещали дополнительно отправить по почте "ламповые фотокарточки" с изображением города.

В компании застройщика рассказали, что выставка расположилась под открытым небом на улице Комсомольской – между домами №8 и №12, рядом с городскими часами. Организаторы пообещали, что работать она будет до середины октября. Среди “экспонатов” — снимки белорусского художника и фотографа под псевдонимом Граф Каллиграф.

Так, на Комсомольской можно полюбоваться на “тёплые кадры” из центра Минска и его окраин, а также проследить взаимосвязь между тем, как изменился города за несколько десятков лет. Что касается бумажных подарков для минчан, то открытки пообещали отправить в первую очередь жителями новых микрорайонов. Их можно оставить на память или, наоборот, отправить друзьям в любую точку мира.

«Мы решили в год своего 30-летия показать взаимосвязь времён – от старой архитектуры до современных проектов, которые формируют облик города. Архитектура Минска уникальна, нам хочется внести достойный вклад в её историю. И мы делаем это как такими признаниями в любви, так и строительными проектами”, – отметили организаторы.

Открытки с фотографиями Минска можно бесплатно взять в кофейнях «Зерно» на Независимости, 46 и Интернациональной, 29, а также в магазине LSTR на Кульман, 3. Авторы идеи пообещали, что количество открыток в одни руки не ограничено.

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