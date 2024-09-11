"Наконец-то что-то эстетичное" - Под Гродно собрали из тюков соломы не "паровозики" и не "замки"

🎥 Видео

Опубликовано: 11.09.2024 17:02 , Обновлено: 11.09.2024

Возведение арт-объектов из тюков соломы стало настоящим трендом на белорусских полях. Одних такое творчество восхищает, другие находят некоторые скульптуры несуразными. Как бы то ни было, теперь в этом жанре, судя по всему, появилось новое веяние. Белорусский художник-граффитист начал рисовать картины на тюках соломы.

Видеороликом с картиной на тюках соломы в Островце поделился её автор - белорусский художник-аэрограф Денис Ходас. Он профессионально занимается художественным оформлением интерьеров и стен в технике граффити и аэрографии.

На своей страничке в TikTok мастер поделился несколькими видео с процессом рисования таких картин.

Пользователи соцсети оценили новый арт-объект и оставили множество хвалебных комментариев.

“Наконец-то не паровозики!” - написала одна из пользовательниц.

“Наконец-то что-то эстетичное”, - вторил другой комментатор.

“Вот это круто и очень красиво. Надоели уже эти убогие паровозики и остальная кринжатина колхозного творчества из под палки”, - добавил ещё один пользователь.

“Настоящее произведение искусства! Очень круто!” - похвалил работу художника другой подписчик.

“Как жаль, что это потом разберут. Но у многих получается полюбоваться”, - высказалась ещё одна пользовательница.

К слову, это уже не первая картина, которую художник нарисовал на тюках соломы. В его аккаунте можно найти ещё несколько подобных произведений, в том числе и те, что были нарисованы в минувшие годы в Островце.