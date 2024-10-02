Минчан призвали не выбрасывать остатки стройматериалов. Куда их сдать, чтобы помочь бездомным животным?

Опубликовано: 02.10.2024 17:18 , Обновлено: 02.10.2024

В преддверии Всемирного дня защиты животных, который отмечается 4 октября, жилой комплекс "Зелёная гавань" запустил благотворительный проект "Уют в приют", суть которого — помочь братьям нашим меньшим. Так, в среду, 3 октября, в ЖК пообещали открыть пункт приёма, где можно сдать оставшиеся после ремонта стройматериалы. Всё это пойдёт на домики для бездомных животных.

Планируется, что пункт приёма будет работать на протяжении четырёх дней — с 3 по 6 октября. Принять участие в благотворительной акции могут все, у кого остались ненужные строительные материалы: утеплитель, линолеум, доски, стропилы, фальц, шифер, вагонка, пропитка, герметик и т.п. Сдать их можно в здании на бульваре «Зелёной гавани» (около Центральной площади) по графику:

3-5 октября — с 10:00 до 12:00;

6 октября — с 11.00 до 16.00.

«Все (ненужные стройматериалы. — Прим. Ред.) будут использованы при изготовлении домиков для братьев меньших. Это также позволит задуматься, как много всего ценного мы выбрасываем, хотя могли использовать для доброго дела», — отметили организаторы, передало издание Realt.

В заключительный день акции “Уют в приют” минчанам пообещали большую ярмарку. Ожидается, что в воскресенье гостей ждут разные мастер-классы, консультации с кинологами и ветеринарами, зона груминга, аквагрим, специальный бар для четвероногих и многое другое.

Ранее Telegraf.news писал, что коммунальное унитарное предприятие “Экорес” предложило минчанам немного подзаработать. Всё, что нужно, — это сдать никому не нужные отходы: макулатуру, шины, пластиковые бутылки, стеклотару и многое другое. Так, например, дороже всего обойдётся плёнка из полиэтилена высокого давления (ПВД), цена за килограмм которой составляет 50 копеек. Мы посчитали, сколько и чего нужно сдать, чтобы заработать сразу 100 рублей.

Минчанам предложили заработать на отходах. Сколько нужно сдать макулатуры, шин и бутылок, чтобы получить 100 рублей?