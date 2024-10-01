Минчанам предложили заработать на отходах. Сколько нужно сдать макулатуры, шин и бутылок, чтобы получить 100 рублей?

Опубликовано: 01.10.2024 17:22 , Обновлено: 01.10.2024

Коммунальное унитарное предприятие "Экорес" предложило минчанам немного подзаработать. Всё, что нужно, — это сдать никому не нужные отходы: макулатуру, шины, пластиковые бутылки, стеклотару и многое другое. Так, например, дороже всего обойдётся плёнка из полиэтилена высокого давления (ПВД), цена за килограмм которой составляет 50 копеек. Мы посчитали, сколько и чего нужно сдать, чтобы заработать сразу 100 рублей.

Меньше всего в УП “Экорес” заплатят за автомобильные шины — всего 1 копейку за килограмм. Правда, здесь нужно учесть, что одна единица такого вторсырья весит около 8 кило. Также дешевле всего обойдётся минчанам плёнка из полиэтилена низкого давления (ПНД) — 2 копейки за килограмм. А какие цены на остальное? Согласно прейскуранту, опубликованному на сайте предприятия, за килограмм вторичного сырья можно получить:

20 копеек — макулатура;

40 копеек — бутылка ПЭТ;

10 копеек — бутылка ПЭТ (матовая белая);

50 копеек — плёнка ПВД;

2 копейки — плёнка ПНД;

4 копейки — плёнка чёрного цвета;

5 копеек — отходы полимерного сырья;

15 копеек — тарный стеклобой;

4 копейки — листовой стеклобой;

1 копейка — автомобильные шины.

Как заработать 100 рублей?

Таким образом, чтобы заработать 100 белорусских рублей, нужно сдать:

500 килограммов макулатуры;

250 килограммов бутылок ПЭТ;

1 тонну матовых белых ПЭТ бутылок;

200 килограммов плёнки ПВД;

5 тонн плёнки ПНД;

2,5 тонны плёнки чёрного цвета;

2 тонны отходов полимерного сырья;

666 килограммов тарного стеклобоя;

2,5 тонны листового стеклобоя;

10 тонн автомобильных шин.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белвтормет” увеличил цены на закупку драгоценных и недрагоценных металлов у населения. Так, уже c апреля белорусы могут сдать по новому прейскуранту алюминий, медь, сталь, а также золото, бронзу, серебро и другие металлы.

В Беларуси подняли цены на закупку металлолома у населения. За сколько можно сдать алюминий и медь?