Минчанам предложили заработать на отходах. Сколько нужно сдать макулатуры, шин и бутылок, чтобы получить 100 рублей?
Коммунальное унитарное предприятие "Экорес" предложило минчанам немного подзаработать. Всё, что нужно, — это сдать никому не нужные отходы: макулатуру, шины, пластиковые бутылки, стеклотару и многое другое. Так, например, дороже всего обойдётся плёнка из полиэтилена высокого давления (ПВД), цена за килограмм которой составляет 50 копеек. Мы посчитали, сколько и чего нужно сдать, чтобы заработать сразу 100 рублей.
Меньше всего в УП “Экорес” заплатят за автомобильные шины — всего 1 копейку за килограмм. Правда, здесь нужно учесть, что одна единица такого вторсырья весит около 8 кило. Также дешевле всего обойдётся минчанам плёнка из полиэтилена низкого давления (ПНД) — 2 копейки за килограмм. А какие цены на остальное? Согласно прейскуранту, опубликованному на сайте предприятия, за килограмм вторичного сырья можно получить:
- 20 копеек — макулатура;
- 40 копеек — бутылка ПЭТ;
- 10 копеек — бутылка ПЭТ (матовая белая);
- 50 копеек — плёнка ПВД;
- 2 копейки — плёнка ПНД;
- 4 копейки — плёнка чёрного цвета;
- 5 копеек — отходы полимерного сырья;
- 15 копеек — тарный стеклобой;
- 4 копейки — листовой стеклобой;
- 1 копейка — автомобильные шины.
Как заработать 100 рублей?
Таким образом, чтобы заработать 100 белорусских рублей, нужно сдать:
- 500 килограммов макулатуры;
- 250 килограммов бутылок ПЭТ;
- 1 тонну матовых белых ПЭТ бутылок;
- 200 килограммов плёнки ПВД;
- 5 тонн плёнки ПНД;
- 2,5 тонны плёнки чёрного цвета;
- 2 тонны отходов полимерного сырья;
- 666 килограммов тарного стеклобоя;
- 2,5 тонны листового стеклобоя;
- 10 тонн автомобильных шин.
Ранее Telegraf.news писал, что “Белвтормет” увеличил цены на закупку драгоценных и недрагоценных металлов у населения. Так, уже c апреля белорусы могут сдать по новому прейскуранту алюминий, медь, сталь, а также золото, бронзу, серебро и другие металлы.
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