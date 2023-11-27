Метеорный поток Орионид над Беларусью достигнет пика в ночь на 28 ноября. Когда лучше смотреть на небо?

Опубликовано: 27.11.2023 18:46 , Обновлено: 27.11.2023

27-28 ноября метеорный поток Ноябрьских Орионид должен достичь своего пика, сообщили на сайте Starwalk.space. Однако период активности продлится до 6 декабря.

Специалисты пообещали, что поток будет виден по всему миру, в том числе и в небе над Беларусью. Однако есть нюанс — в 2023 году условия наблюдений “не самые благоприятные”.

Дело в том, что метеорный поток достигает своего пика вблизи полнолуния, поэтому “свет Луны затмит большую часть метеоров”. Кроме того, как прогнозируют эксперты, количество “падающих звезд” составит всего около 3 в час. Так что повезет только счастливчикам.

Согласно данным приложения Sky Tonight, время пика в Беларуси придется на 2:43 28 ноября.

Смотреть нужно на созвездие Ориона. А найти его на небе помогут специальные приложения.

Что такое Ноябрьские Ориониды?

Как отметили в Starwalk.space, это “довольно слабый метеорный поток, способный производить максимум три метеора в час”.

Родительское тело Орионид пока неизвестно. Некоторые источники утверждают, что оно могло давно распаться.

По словам других исследователей, поток мог произойти от крупной кометы C/1917 F1 (Меллиш).

Ранее Телеграф писал, что над Гродненской областью местные жители заметили необычное явление — светящиеся точки, которые плотно двигались друг за другом. Их еще называют «космическим поездом».

Над Беларусью заметили и сняли на видео «космический поезд»