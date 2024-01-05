МЧСники показали, как спасли ворону, застрявшую на дереве в Гомеле
🎥 Видео
В Гомеле сотрудники МЧС помогли вороне, которая застряла в ветках дерева. Они опубликовали видео и фото на своем сайте 5 января.
Сам инцидент произошел днем ранее. Спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи птице по улице Дынды.
Оказалось, ворона запуталась в веревке на дереве на уровне третьего этажа и сама выбраться не смогла.
В итоге один из работников МЧС с крыши пожарного автомобиля багром зацепил ветку дерева и ножницами разрезал веревку, в которой запуталась птица.
Ворона не пострадала. Ее отпустили на волю.
https://telegraf.news/proisshestviya/moglo-hvatit-odnogo-vdoha-v-slonime-kot-spas-hozyaina-ot-pozhara/