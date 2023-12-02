МЧС взорвало здание в Гродненской области

🎥 Видео

Опубликовано: 02.12.2023 19:56 , Обновлено: 02.12.2023

В пресс-службе МЧС сообщили, что взорвали в Вороновском районе недостроенное здание. Специалисты МЧС показали событие на видео.

“11 дней потребовалось спасателям для подготовительных работ, еще двое суток – для раскладки взрывчатых материалов, чтобы провести управляемый взрыв для сноса недостроенного здания в деревне Заболоть Вороновского района”, - сообщили в МЧС.

[Telegram_widget url=“https://t.me/telegrafby/22197”]

В ведомстве рассказали, что дополнительную сложность создавали близлежащие частные дома, “но благодаря профессионализму работников отряда взрыв прошел без происшествий”.

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе МЧС сообщили, что 28 ноября помогли оленю выбраться из полыньи. Кажется, своими действиями они помешали волкам.

«Немного полежал, а потом убежал» — Спасатели на Могилевщине помогли оленю и помешали волкам