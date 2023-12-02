МЧС взорвало здание в Гродненской области
В пресс-службе МЧС сообщили, что взорвали в Вороновском районе недостроенное здание. Специалисты МЧС показали событие на видео.
“11 дней потребовалось спасателям для подготовительных работ, еще двое суток – для раскладки взрывчатых материалов, чтобы провести управляемый взрыв для сноса недостроенного здания в деревне Заболоть Вороновского района”, - сообщили в МЧС.
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В ведомстве рассказали, что дополнительную сложность создавали близлежащие частные дома, “но благодаря профессионализму работников отряда взрыв прошел без происшествий”.
Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе МЧС сообщили, что 28 ноября помогли оленю выбраться из полыньи. Кажется, своими действиями они помешали волкам.
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