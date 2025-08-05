МЧС объяснило природу "НЛО в небе над Беларусью"

🎥 Видео

Опубликовано: 05.08.2025 13:09 , Обновлено: 05.08.2025

В официальном TikTok-аккаунте белорусского спасательного ведомства появилось видео, в котором сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям объяснили природу "НЛО в небе над Беларусью", которое, по их словам, "обсуждают в Сети".

Авторы ролика под тревожную музыку показали кадр, снятый, судя по всему, с какого-то моста и привлекли внимание зрителей к огромному кучевому облаку, зависшему над лесом. На вершине облака - едва различимое чёрное пятно, в котором при увеличении кадра можно разглядеть… мужчину в форме белорусских спасателей.

“Неопознанным летающим объектом оказался работник МЧС, который следит за нарушителями пожарной безопасности”, - объяснили природу “НЛО” SMM-щики белорусского МЧС, в очередной раз подтверждая свой неофициальный статус самых креативных SMM-специалистов белорусских государственных ведомств.

Зрители оценили оригинальный подход ведомства к профилактике пожарной безопасности, отметив, что “бюджет на SMM МЧС оправдал каждую копейку”. Впрочем, некоторые отметили, что в этом году МЧС “слишком постарались” по пожарной безопасности. “Сплошные дожди!” - посетовал один из зрителей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно SMM-щики белорусского МЧС опубликовали в официальном TikTok-аккаунте ведомства очередной вирусный ролик, который покорил соцсети. Его героем стал спасатель из Жодино, который “повторил легендарный трюк Жан Клод Ван Дама”.

Ролик МЧС, как спасатель из Жодино «повторил легендарный трюк Ван Дама», покорил TikTok