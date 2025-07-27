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Ролик МЧС, как спасатель из Жодино «повторил легендарный трюк Ван Дама», покорил TikTok

Ролик МЧС, как спасатель из Жодино «повторил легендарный трюк Ван Дама», покорил TikTok
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SMM-щики белорусского МЧС опубликовали в официальном TikTok-аккаунте ведомства очередной вирусный ролик, который покорил соцсети. Его героем стал спасатель из Жодино, который "повторил легендарный трюк Жан Клод Ван Дама".

В оригинальном трюке американский актёр садится на поперечный шпагат, стоя на  зеркалах заднего вида двух идущих рядом грузовиков, которые едут задним ходом. Эффектный трюк показали в рекламном ролике компании Volvo в 2013 году. С тех пор он стал вирусным и повторялся в самых разных вариациях - от легковых авто до катеров и даже танков с БелАЗами.

И вот к Дню пожарной служб, который в Беларуси отмечается 25 июля, в МЧС выпустили ролик, в котором легендарный трюк повторил и спасатель из Жодино, сев на шпагат на лопастях вертолета спасательной службы. Несмотря на то, что ролик явно был сделан с помощью компьютерных технологий и носит юмористический характер, зрители в TikTok приняли его очень тепло. Он тут же завирусился, набрав за сутки более 770 тыс. просмотров и 87 тыс. лайков.

[info_b]Кстати, оригинальный трюк Ван Дам выполнял на реальной площадке и единственное вмешательство компьютерной графики в нём, как утверждали его авторы - небольшая цветокоррекция. Компания Volvo Trucks позиционировала этот трюк как демонстрацию стабильности и точности своей системы динамического рулевого управления. [/info_b]

Отдав должное SMM-специалистам, которые ведут соцсети белорусского МЧС, давно прославились своими вирусными роликами, но не перестают находить цепляющие внимание зрителей сюжеты, комментаторы не преминули поупражняться в юморе.

  • “Не написано что “Выполнено профессионалами, не пытайтесь повторить”. Я пошёл пробовать”, - написал один из них.
  • “Мы этот норматив раз в месяц сдавали, только ещё с приседанием!” - шутя похвастался другой.
  • “Нет, это не монтаж, я видела своими глазами”, - написала ещё одна зрительница и её утверждение поддержала другая: “Я птица которая проезжала рядом, задавайте вопросы”.

Отдельную благодарность зрители выразили оператору - “за то что левитировал и снял для нас такой ролик”.

Отметим, что далеко не всегда белорусские спасатели прибегают к компьютерной графике, искусственному интеллекту и популярным мемам, чтобы удивить зрителей в соцсетях. Порой они делают эффектные ролики, демонстрируя кадры просто со своего места работы. Так, в один из Международных женских дней они озвучили свои поздравления женщинам в очень экстремальных условиях - с огромной высоты, под водой и даже в огне. Зрители (а в особенности — зрительницы) в соцсетях оценили старания спасателей.

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