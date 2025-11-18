Математика помогла вычислить самую красивую женщину в мире

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Опубликовано: 18.11.2025 10:26 , Обновлено: 18.11.2025

Британские исследователи составили топ-10 самых красивых женщин мира, проанализировав фотографии знаменитостей. Главную красавицу мира вычисляли с помощью математических формул, ориентируясь на легендарное золотое сечение, придуманное ещё древними греками в попытке измерить красоту. Посмотрели, кому из знаменитостей удалось максимально приблизиться к заветным 100% эталона красоты.

Составителем нового рейтинга красоты стал доктор Джулиан Де Сильва, руководитель Центра передовой косметической и пластической хирургии лица в Лондоне. Его считают элитным хирургом, в том числе благодаря тому, что ему удалось получить не только британскую, но и общеевропейскую и американскую квалификации, а также членство и официальную профессиональную сертификацию. Врач специализируется на хирургических и нехирургических операциях на лице.

Для объективной оценки женской красоты специалист решил прибегнуть к знаменитому золотому сечению.

[inf] Золотое сечение — это пропорция, при которой отношение большей части к меньшей равно отношению целого к большей части (приблизительно равно числу фи - 1,618). Такое соотношение в европейской культуре считается эстетически привлекательным и, как заметили учёные, оно часто встречается в природе, архитектуре, искусстве и дизайне.

Название “золотое сечение” впервые появилось в эпоху Возрождения в работах математика Луки Пачоли, но саму закономерность подобных отношений заметили гораздо раньше - упоминания об этом находят в культурах Древней Месопотамии, Египта и античной Греции. [/inf]

Чтобы оценить близость внешности знаменитостей к древнегреческому эталону, авторы исследования математически просчитали все части лица на предмет физического совершенства - саму форму лица, лоб, брови, губы, подбородок, расположение глаз, длину и ширину носа, расположение носа и губ относительно друг друга.

В своих расчётах врач прибегнул к новейшим методам компьютерного картирования. По словам Де Сильвы, эта технология не только позволяет “разгадать некоторые тайны того, что делает человека физически привлекательным”, но и полезна врачам при планировании хирургических операций.

Как показали расчёты доктора Де Сильвы, ближе всего к греческому золотому сечению красоты по этим показателям приблизилась 37-летняя голливудская актриса Эмма Стоун , звезда фильмов “Ла-Ла Ленд” и “Бедные твари”. Красоту дважды обладательницы премии “Оскар” пластический хирург оценил на 94,72% .

Впрочем, другие участницы топ-10 мировых красавиц ушли от победительницы не так уж далеко. Так, американская актриса Зендая, чья кинокарьера взлетела после роли в последних фильмах франшизы про Человек-паука, набрала отличные баллы почти по всем категориям. По форме губ актриса приблизились к идеалу ближе всех - их оценили в 99,5%. Оценку составители рейтинга занизили за расположение носа и губ, а также форму бровей.

Вот полный рейтинг красавиц, приблизивших к золотому сечению:

Эмма Стоун – 94,72% Зендая – 94,37%, Фрида Пинто – 94,34%, Ванесса Кирби – 94,31%, Дженна Ортега – 93,91%, Оливия Родриго – 93,71%, Марго Робби – 93,43%, Айшвария Рай Баччан — 93,41%, Тан Вэй - 93,08%, Бейонсе – 92,4%.

































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