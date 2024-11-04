Лучшие решают эту грибную головоломку за 10 секунд. Напрягите зрение и найдите 3 отличия

Опубликовано: 04.11.2024 11:00 , Обновлено: 04.11.2024

Осень - это время, которого все грибники ждали целый год. Именно сейчас они могут до краев наполнить свои корзины ароматными белыми, маслятами и опятами. Но прежде чем отправиться на прогулку в поисках даров леса, попробуйте решить сегодняшнюю головоломку. Задача проста - вам нужно найти 3 гриба, которые отличаются от остальных.

Найдите разные грибы

Осенью леса превращаются в настоящий рай для любителей грибов. В это время года под деревьями, среди мха и листьев можно найти всевозможные лесные сокровища - боровики, маслята, опята и другие. Поход с корзинкой - отличный способ провести время на природе и отдохнуть от повседневной суеты. Поиск съедобных грибов в лесу требует острого глаза - как и решение современной головоломки.

Задача проста, но только на первый взгляд. Вы должны найти 3 гриба, которые отличаются от остальных. Стоит внимательно присмотреться к картинкам, ведь небольшие различия очень легко не заметить!

Не забывайте, что дьявол кроется в деталях, и сосредоточьтесь на них. Отсутствующая деталь, небольшое изменение цвета или минимальная разница в размерах элементов - вот на что следует обратить внимание.

Проверьте, не относитесь ли вы к числу самых наблюдательных людей. Лучшие решают эту головоломку менее чем за 10 секунд!

Решение грибной головоломки

Все закончилось - пришло время разгадать загадку. Удалось ли вам найти все три отличия? Мы считаем, что для вас это было проще простого.

Но если вам нужна подсказка, то вот она: первый гриб с отличиями находится слева во втором ряду сверху. Если вы присмотритесь, то заметите, что у него отсутствует один лист.

Еще одно отличие можно найти на первом грибе справа во втором ряду снизу - на него упал осенний лист.

Последнее отличие спряталось в самом нижнем ряду. Там из-за второго гриба слева появляется улитка.

Если вы не хотите заканчивать на этом веселье, посмотрите другие наши головоломки.

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