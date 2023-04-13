Литва обвинила белорусского пограничника в нарушении границы

Опубликовано: 13.04.2023 14:26 , Обновлено: 13.04.2023

Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT) 13 апреля обвинила белорусского пограничника в нарушении границы. Там утверждают, что это произошло в Швенченском районе.

«Вдоль границы шли пять пограничников, патрулирующих белорусскую сторону. Там стоят наши камеры видеонаблюдения, есть физический барьер, концертина, забор. И из этих пятерых один зашел на территорию Литвы на короткое время и вышел, не останавливаясь», — заявил представитель литовской погранслужбы Гедрюс Мишутис.

Он подчеркнул, что «это были считанные секунды, но, конечно, это расценивается как незаконное нарушение государственной границы».

Мишутис добавил, что ведомство начало досудебное расследование.

[info_b]В Госпогранкомитете Беларуси на момент написания новости информацию не комментировали.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что в ГПК прокомментировали решение правительства Литвы подать иск в международный суд на белорусские власти за якобы “незаконный ввоз мигрантов”. Там отметили, что в случае такого судебного разбирательства властям Литвы придется самим объясняться с международным судом, а именно “пояснять собственные действия, начиная с гуманности установки колючки на границе до легализации применения практики вытеснения беженцев”.

Правительство Литвы решило подать в международный суд на власти Беларуси