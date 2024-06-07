Литовский медведь попытался проникнуть в Беларусь, но не смог. Чем всё закончилось?

Опубликовано: 07.06.2024 11:51 , Обновлено: 10.07.2024

Литовская пограничная служба зафиксировала попытку проникновения медведя в Беларусь ночью на границе в Вильнюсском районе. Ведомство Литвы поделилось записью с камер видеонаблюдения.

На литовской стороне для защиты от наплыва нелегальных мигрантов литовцы установили защитное ограждение из забора и гармошки. Передвижение животного зафиксировала система видеомониторинга. Сама линия границы Литвы с Беларусью в этом месте выходит за физический барьер в реке Вильня.

Медведь пришёл из глубин литовского леса и начала патрулировать границу вдоль Беларуси, вероятно, в попытке найти лаз. Животное несколько раз проверило на прочность одну металлическую мачту, на которой была установлена камера видеонаблюдения и прожектор. Медведь встал на задние лапы и потряс передними лапами мачту с оборудованием, но та не поддалась.

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Пройдя два с половиной километра, животное добралось до места, где заканчивается граница в Вильне и река впадает на территорию Литвы. Оно прыгнуло в прибрежные илистые отмели, пролетело через них к реке и в темноте поплыло в глубь Литвы.

Ранее Telegraf.news писал о том, что литовские пограничники зафиксировали, как бурый медведь пересёк границу Литвы с территории Беларуси. Он провел в Евросоюзе около трёх часов и вернулся обратно. Приключения белорусского мишки попали на видео.

Появилось видео, как белорусский медведь-нелегал «ушёл в глубь Литвы». Но ему там не понравилось?