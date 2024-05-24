Появилось видео, как белорусский медведь-нелегал "ушёл в глубь Литвы". Но ему там не понравилось?
В вторник, 21 мая, литовские пограничники зафиксировали, как бурый медведь пересёк границу Литвы с территории Беларуси. Он провел в Евросоюзе около трёх часов и вернулся обратно. Приключения белорусского мишки попали на видео.
Литовские пограничники КПП Кабалей через систему видеонаблюдения заметили медведя, который пришёл с территории Беларуси. Животное пересекло границу в Вороновском районе Гродненской области и зашло на территорию литовского природного заповедника Чяпкяляй.
В этом месте литовцы из-за неустойчивого грунта не установили “защитный забор от наплыва мигрантов”, поэтому местность мониторит система видеоконтроля. Видеороликом с похождениями белорусского медведя в Литве ведомство поделилось в своём аккаунте в YouTube.
Согласно данным пограничного комитета Литвы, медведь зашёл на территорию Евросоюза около 4.30 утра. На границе он пробыл недолго и ушёл вглубь литовского заповедника. Однако около 7:30 утра животное вновь появилось на границе и направилось обратно в Беларусь. Правда, зашло уже с другого места, примерно в трёх километрах от “входа”.
“В присутствии пограничников медведь вернулся в Беларусь и в последние дни в Чяпкяляйском районе больше не появлялся”, - рассказали в литовском пограничном ведомстве.