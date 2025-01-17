Листья монстеры желтеют и гниют? Вот что нужно сделать как можно скорее, чтобы не загубить всё растение

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Опубликовано: 17.01.2025 15:01 , Обновлено: 17.01.2025

Монстера – одно из самых популярных горшечных растений в наших домах. Благодаря своим большим разрезным листьям она придает интерьеру тропический характер. А это в последнее время модно. Но даже самая ухоженная монстера может вызывать проблемы. Одна из самых частых - пожелтение листьев. Что означает данный признак и как с ним бороться?

Монстера произрастает в тропических лесах Центральной Америки. Но живя в Беларуси ее легко выращивать - справятся даже начинающие садоводы. В домашних условиях ей необходим яркий, но рассеянный свет, умеренный полив и влажный воздух.

[info_b]Листья монстеры сердцевидные, крупные и блестящие, дырочки на них появляются только в зрелом возрасте. В природе растение достигает до 20 метров в высоту, но в домах ограничивается двумя метрами. Монстера имеет практическое применение: из ее корней делают веревки, а из листьев готовят настои от артрита. Растение дает продолговатые плоды, напоминающие кукурузные шишки или початки. Они съедобны и имеют легкий ананасовый привкус.[/info_b]

Почему монстера желтеет?

Пожелтевшая монстера дает четкий сигнал о том, что допускаются ошибки в уходе. Обычно они возникают в результате незнания естественных потребностей растения. Будучи обитателем тропических лесов, она больше предпочитает влажный воздух, чем мокрую землю.

Основные причины пожелтения монстеры:

Чрезмерный полив: монстера чувствительна к слишком влажной почве. Избыток воды может привести к корневой гнили, которая проявляется пожелтением листьев, начиная с нижних частей растения;

монстера чувствительна к слишком влажной почве. Избыток воды может привести к корневой гнили, которая проявляется пожелтением листьев, начиная с нижних частей растения; Слишком мало воды : длительная сухость также вызывает проблемы. Когда растение не получает достаточного количества воды, его листья по всей высоте могут потерять цвет и пожелтеть;

: длительная сухость также вызывает проблемы. Когда растение не получает достаточного количества воды, его листья по всей высоте могут потерять цвет и пожелтеть; Недостаточное освещение : монстера предпочитает яркий, рассеянный свет. В слишком темном месте листья могут побледнеть, пожелтеть и потерять характерную структуру;

: монстера предпочитает яркий, рассеянный свет. В слишком темном месте листья могут побледнеть, пожелтеть и потерять характерную структуру; Дефицит питательных веществ: пожелтение листьев может быть результатом дефицита азота или других ключевых минералов. В этом случае порча начинается со старых листьев;

пожелтение листьев может быть результатом дефицита азота или других ключевых минералов. В этом случае порча начинается со старых листьев; Проблемы с температурой и влажностью: монстера не любит резких перепадов температуры или сухого воздуха. Слишком низкая температура или сухая среда могут привести к пожелтению листьев;

монстера не любит резких перепадов температуры или сухого воздуха. Слишком низкая температура или сухая среда могут привести к пожелтению листьев; Болезни и вредители: такие, как паутинный клещ, тля и трипсы. Грибковые или бактериальные инфекции также могут привести к подобным симптомам.

Если одиночные желтые листочки появляются на монстере редко, раз в несколько месяцев, паниковать не стоит. Таким способом растение избавляется от самых старых листьев. Иногда пожелтение связано со стрессом после пересадки. Тогда остается только подождать, пока монстера выздоровеет.

Как лечить желтеющую монстеру?

Если ваша зеленая монстера начала желтеть, ждать нечего.

Быстрые действия предотвратят гибель всего растения.

Прежде всего проверьте почву в горшке на влажность. Если слишком мокро, лучший способ спасти монстеру — пересадить ее в новый, хорошо дренированный субстрат; Пересаживая желтеющую монстеру, промойте и внимательно осмотрите ее корни. Возможно, они уже начали гнить; Сначала тщательно просушите корни, а затем срежьте их зараженные части; После обработки оставьте на несколько часов, а затем пересадите в сухой субстрат; Также используйте дренаж в виде керамзита и позаботьтесь о том, чтобы в горшке было отверстие; После пересадки дайте растению несколько недель на акклиматизацию.

Вот еще важные правила:

Регулярно проверяйте влажность почвы, чтобы избежать пересыхания и чрезмерного полива. Поливайте монстеру, когда верхний слой почвы просохнет примерно на 2-3 см . Это будет зависеть от влажности воздуха в вашей квартире; Возможно, вашей монстере просто не хватает света. В таких условиях все растения бледнеют. Переместите ее в место с рассеянным светом. Однако избегайте прямых солнечных лучей, которые могут обжечь листья. В тропических лесах растения редко получают полное солнце; Желтеющее растение монстеры можно спасти и правильным питанием. Используйте удобрения, богатые азотом и другими питательными веществами, особенно в период вегетации (весна-лето). Выбирайте препараты, предназначенные для горшечных растений; Если воздух в вашем доме сухой, приобретите увлажнитель воздуха или регулярно опрыскивайте листья монстеры мягкой водой. Внимательно осмотрите листья, особенно снизу, на наличие вредителей. При необходимости для борьбы с ними используйте химические препараты или экологические методы, такие как калийное мыло.

Стоит ли срезать желтые листья у монстеры?

В случае с желтыми листьями монстеры применима поговорка: «Что сделано, то сделано». Несмотря на все усилия, сделать их снова зелеными невозможно. Желтые листья монстеры нужно срезать. Важно делать это острым и продезинфицированным инструментом.

Опытные цветоводы говорят, что ухаживать за монстерой просто. Предлагаем вам посмотреть этот обзор от биолога компании “7ЦВЕТОВ” Светланы Сафиной.

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