Лишь небольшой процент людей сможет сделать это. Найдите 7 объектов среди Дедов Морозов

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Опубликовано: 30.12.2023 07:34 , Обновлено: 29.12.2023

Венгерский художник Гергели Дудаш нарисовал новую иллюстрацию, на которой среди десятков Дедов Морозов спрятал 7 объектов. Это задание требует внимательности, наблюдательности и умения различать детали, поэтому только немногие люди смогут успешно выполнить его.

С наступлением праздничного сезона многие люди готовятся к торжествам и проводят время с семьей. Решение мозговых головоломок - это еще один способ насладиться обществом друг друга.

Попробуйте найти на картинке 7 спрятанных объектов. Только на первый взгляд кажется, что это просто. К тому же, есть усложнение — справиться с задачей нужно за 20 секунд.

Объекты таковы: Миссис Клаус, ворчливый Дед Мороз, снеговик, колокольчик, белый медведь, эльф и яблоко. Говорят, что только те, кто обладает “рентгеновским” зрением, могут найти предметы менее чем за двадцать секунд.

Где спрятались персонажи и предметы?

Нашли всех? Если нет, правильный ответ вы найдете ниже. А пока дадим небольшую подсказку:

Миссис Клаус нужно искать справа. Ворчливого Деда Мороза - в левом нижнем углу снимка. Снеговик находится почти прямо над ворчливым Дедом Морозом. Колокольчик держит Дед Мороз почти в центре изображения. Белый медведь находится справа от колокольчика и чуть ниже него. Эльф находится в правом углу. Яблоко — над Дедом Морозом с колокольчиком.

[scryt_b title=“Чтобы увидеть картинку с правильным ответом, нажмите здесь.”]

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Ранее Телеграф писал, что головоломки на восприятие пользуются неизменной популярностью. С их помощью вы можете проверить, достаточно ли вы внимательны. И публиковал картинку, на которой вам нужно лишь найти спрятанный предмет. Однако есть усложнение — пройти этот тест нужно на время. Сколько вам понадобится секунд или минут, чтобы отыскать 5 елочных игрушек (шаров) на картинке с Гринчем?

Этот тест пройдут только самые-самые внимательные. Найдите на картинке с Гринчем 5 елочных шаров