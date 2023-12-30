Лишь небольшой процент людей сможет сделать это. Найдите 7 объектов среди Дедов Морозов
Венгерский художник Гергели Дудаш нарисовал новую иллюстрацию, на которой среди десятков Дедов Морозов спрятал 7 объектов. Это задание требует внимательности, наблюдательности и умения различать детали, поэтому только немногие люди смогут успешно выполнить его.
С наступлением праздничного сезона многие люди готовятся к торжествам и проводят время с семьей. Решение мозговых головоломок - это еще один способ насладиться обществом друг друга.
Попробуйте найти на картинке 7 спрятанных объектов. Только на первый взгляд кажется, что это просто. К тому же, есть усложнение — справиться с задачей нужно за 20 секунд.
Объекты таковы: Миссис Клаус, ворчливый Дед Мороз, снеговик, колокольчик, белый медведь, эльф и яблоко. Говорят, что только те, кто обладает “рентгеновским” зрением, могут найти предметы менее чем за двадцать секунд.
Где спрятались персонажи и предметы?
Нашли всех? Если нет, правильный ответ вы найдете ниже. А пока дадим небольшую подсказку:
- Миссис Клаус нужно искать справа.
- Ворчливого Деда Мороза - в левом нижнем углу снимка.
- Снеговик находится почти прямо над ворчливым Дедом Морозом.
- Колокольчик держит Дед Мороз почти в центре изображения.
- Белый медведь находится справа от колокольчика и чуть ниже него.
- Эльф находится в правом углу.
- Яблоко — над Дедом Морозом с колокольчиком.
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Ранее Телеграф писал, что головоломки на восприятие пользуются неизменной популярностью. С их помощью вы можете проверить, достаточно ли вы внимательны. И публиковал картинку, на которой вам нужно лишь найти спрятанный предмет. Однако есть усложнение — пройти этот тест нужно на время. Сколько вам понадобится секунд или минут, чтобы отыскать 5 елочных игрушек (шаров) на картинке с Гринчем?
Этот тест пройдут только самые-самые внимательные. Найдите на картинке с Гринчем 5 елочных шаров