Этот тест пройдут только самые-самые внимательные. Найдите на картинке с Гринчем 5 елочных шаров
Головоломки на восприятие пользуются неизменной популярностью. С их помощью вы можете проверить, достаточно ли вы внимательны. Для этого вам нужно лишь найти спрятанный предмет. Однако есть усложнение — пройти этот тест нужно на время. Сколько вам понадобится секунд или минут, чтобы отыскать 5 елочных игрушек (шаров) на картинке с Гринчем?
Эта иллюстрация Dudolf стала для интернет-пользователей довольно сложной задачей.
На рисунке мы видим разные выражения лица Гринча - вымышленного зеленого существа, которое уже много лет ассоциируется с тем, что портит рождественские праздники. Кроме того, на изображении можно увидеть его верного спутника, пса Макса, а где-то между ними - пять елочных шаров.
Сможете ли вы найти их? Чтобы было интереснее, засеките время и проверьте, сколько вам понадобилось, чтобы найти необходимое.
Загадка автора вызвала немалый ажиотаж в комментариях. Неудивительно, ведь на первый взгляд определить безделушки действительно сложно, как из-за их размера, так и из-за цвета. Тем не менее самые упорные добились успеха, хотя, по их признанию, им потребовалось для этого некоторое время.
“Прошло 20 минут, и я наконец нашел пятую”, — поделился один из комментаторов.
“Я нашел их! Мне пришлось внимательно рассмотреть увеличенную фотографию, но я справился”, — отметил другой.
“Мне потребовалось некоторое время, но я нашел их”, — заявил третий.
Правильный ответ
Итак, где же спрятались ёлочные шары?
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Вот же они!
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А на этом видео вы сможете увидеть весь процесс рисования картинки-головоломки.
Ранее Телеграф публиковал картинку, на которую нужно посмотреть внимательно и сказать, сколько квадратов вы на ней видите.
Только люди с высоким IQ могут справиться с задачей. Сколько квадратов на картинке?