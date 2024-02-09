Четыре тройки в этой задаче сбивают с толку многих. А вы сможете решить правильно?

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Опубликовано: 09.02.2024 12:40 , Обновлено: 09.02.2024

Эта простая головоломка вызвала огромный ажиотаж в социальных сетях. Люди, как обычно, разделились на два лагеря и спорили о результате. А вы знаете, как правильно решить эту задачу с четырьмя тройками?

Математика - вовсе не такая уж простая наука. Она уже поставила в тупик многих смельчаков. Все мы учились решать операции и уравнения, а приведенный выше пример взят прямо из учебника начальной школы.

Многих сбили с толку четыре тройки, и неудивительно. Такое большое количество одинаковых чисел заставляет нас терять бдительность, но математика не прощает малейших ошибок.

На самом деле, не стоит паниковать. Эту задачу можно решить без нервов в три счета.

Подумайте, с чего начать вычисления:

“3 - 3 × 3 + 3 = ?”

Некоторые люди получают ответ 3 или 0. Однако это неверно.

Правильный ответ

Согласно математическим правилам, начинать вычисления следует с умножения, которое имеет приоритет перед сложением и вычитанием.

Теперь решить задачу намного проще.

[scryt_b title=“Чтобы увидеть правильный ответ, нажмите здесь.”]

В результате умножения 3×3 мы получим 9. Таким образом, задача будет выглядеть так: “3 - 9 + 3 = ?”

Так как вычитание и умножение являются равнозначным, согласно математическим правилам, нужно провести операции слева направо.

Тогда наша головоломка превратится в “-6 + 3 = ?” То есть, правильный ответ — -3!

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Ранее Телеграф публиковал не менее интересную задачу — с перемещением спички. Она может заставить мозг кипеть, поэтому справятся с ней только самые сообразительные.

Головоломка для самых сообразительных. Переместите одну спичку, чтобы исправить задачу