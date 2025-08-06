Летом чаще? В РПЦ назвали ситуации, когда мужчины должны обязательно молиться
Священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Феодорит (Сеньчуков) призвал мужчин молиться, если они испытывают соблазн при виде женщин в открытой летней одежде.
Такой совет он дал в беседе с изданием «Абзац».
По его словам, соблазн является грехом, который «рождается в нас, неважно, как одеты девушки». Священник привёл евангельские слова, что «взглянувший на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с ней в сердце своём».
С такими мыслями, как отметил иеромонах, необходимо бороться. Он пояснил, что если возникают «блудные помыслы», их не следует принимать, а лучше заняться чем-то другим, в идеале — молиться.
Для борьбы с искушениями священник также посоветовал использовать специальные молитвы об избавлении от соблазнов.
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