РПЦ потребовала переименовать православную церковь в Казахстане

Опубликовано: 26.07.2025 12:05 , Обновлено: 26.07.2025

Московский Патриархат Русской православной церкви (РПЦ) постановил, что православная церковь в Казахстане должна в названии упоминать "Русскую православную церковь". Такое требование там обосновали подчинением этой структуры Московскому патриархату.

На данный момент православная церковь в Казахстане на сайте, в новостях и в быту именует себя “Митрополичий округ в Республике Казахстан”.

РПЦ потребовала, чтобы упоминание Русской православной церкви также фигурировало в юридических названиях церквей и всех организаций православной церкви в Казахстане. Там хотят, чтобы в названиях фигурировали такие словосочетания: «Русская Православная Церковь» или «Московский Патриархат», сообщило издание Kaztag.kz

Ранее стало известно, что 24 июля 2025 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. В нем принял участие и глава Казахстанского Митрополичьего округа.

Отчего реакции на требование на официальном сайте казахстанской православной церкви не сообщалось.