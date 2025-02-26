"Летаем каждый день" — Белорусов позвали полюбоваться с неба белорусскими "горами". Сколько стоит?

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Опубликовано: 26.02.2025 16:50 , Обновлено: 26.02.2025

Один из авиаклубов Беларуси предложил полюбоваться пейзажами, которые открываются с борта небольшого самолёта. По словам организаторов, полёты организуют каждый день, а главной достопримечательностью являются терриконы в Солигорске, которые образовались в результате деятельности местного "Беларуськалия".

Так, полёт над Солигорском подразумевает короткое обучение, после которого белорусам предложат сесть за штурвал. Вид и впрямь живописный: снизу то и дело виднеются те самые “горы”, о которых не слышал разве что ленивый. Высота — до 1500 метров, но в основном — 400-500, рассказали авторы ролика.

Конечно, такое удовольствие не бесплатное. Несмотря на то, что многие пользователи TikTok напрямую спрашивали об этом в комментариях, организаторы почему-то не спешили отвечать, указывая при этом номер диспетчера. Однако журналисты Telegraf.news всё же отыскали информацию о стоимости полётов.

Так, за 10 минут придётся заплатить 110 рублей, за 15 — 165 рублей, за 30 — 320 рублей. Самая большая длительность, указанная на сайте, составляет 1 час: его стоимость — 500 рублей. За съёмку GoPro, которая предоставляется по желанию, нужно отдать 40 рублей. В случае, если хотите арендовать самолёт для фотосессии, то за 1 час придётся раскошелиться на 100 рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что один из неравнодушных жителей Витебщины опубликовал целую серию роликов, на которые не взглянешь без умиления. Дело в том, что всю зиму он подкармливал аиста, который, по словам мужчины, “был третьим в выводке, самым слабым”, поэтому и не улетел. Символ Беларуси ночевал в родном гнезде, а пенсионер приносил ему еду.

«Издалека узнаёт» — На Витебщине мужчина всю зиму подкармливал аиста, не улетевшего на юг