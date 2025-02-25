«Издалека узнаёт» — На Витебщине мужчина всю зиму подкармливал аиста, не улетевшего на юг

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Опубликовано: 25.02.2025 10:50 , Обновлено: 25.02.2025

Один из неравнодушных жителей Витебщины опубликовал целую серию роликов, на которые не взглянешь без умиления. Дело в том, что всю зиму он подкармливал аиста, который, по словам мужчины, "был третьим в выводке, самым слабым", поэтому и не улетел. Символ Беларуси ночевал в родном гнезде, а пенсионер приносил ему еду.

В комментариях он рассказал, что обычно в природе аисты едят лягушек, мышей, однако он время от времени приносил красноклювому мойву, куриные головы и даже цыплят… Соседи, в свою очередь, тоже прониклись идеей и “баловали его колбаской и зельцем”.

“Я всегда на месте, буду оповещать. Он уже как ребёночек мой”, — написал мужчина в ответ на многочисленные просьбы держать пользователей TikTok в курсе развития ситуации. Некоторые, к слову, задавались вопросом: почему нельзя поймать и забрать птицу к себе? Ведь во время морозов он может просто-напросто погибнуть…

“Кто ругается и предлагает поймать, согреть, отвечу: он метров на 10 не подпускает даже. Единственный вариант — кормить. Немножко обалдел от количества просмотров/ лайков. Нам главное, чтоб Буська до весны дожил”, — добавил неравнодушный житель Витебщины.

Ранее Telegraf.news писал, что в Гомельском областном управлении МЧС Беларуси показали кадры спасения животного, которое накануне провалилось под лёд в посёлке Приозёрный. Так, при помощи бензопилы спасатели распилили лёд и помогли лосю подплыть к берегу, после чего сохатый сам выбрался на сушу.

В МЧС показали, как спасли лося, который провалился под лёд на Гомельщине